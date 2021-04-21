Чехия обвиняет Россию в подрыве складов боеприпасов

- Офицеры главного управления генштаба России причастны к взрыву складов боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году, - говорит премьер-министр Чехии 66-летний Андрей Бабиш на пресс-конференции 17 апреля.

Прага выслала 18 сотрудников посольства РФ. Обвиняет их в работе на спецслужбы. Полиция объявила в розыск двух работников российской военной разведки. Перед взрывами были с экскурсией на чешских складах боеприпасов. Они пользовались документами на имя Руслана Боширова и Александра Петрова. Именно их подозревают в отравлении российского агента Сергея Скрипаля и его дочери химическим веществом "Новичок" в британском городе Солсбери весной 2018 года. Настоящие имена этих людей - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Взрывы на складе вооружений в Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го. В результате первого погибли два человека. Склады арендовал болгарский торговец Эмилиан Гебрев. Хранил там оружие, которое планировал передать Украине. В 2015 году Гебрева дважды пытались отравить "Новичком".

Россия свою причастность к взрывам отрицает. В ответ выслала 20 работников чешского посольства в Москве.

"Чепига и Мишкин имеют звание "героя России". Значит, в их биографии были и удачные спецоперации, а не только прокол со Скрипалями. Теперь мы знаем об одной из них - взрыв в Чехии, - пишет публицист 53-летний Виталий Портников для "Эспрессо ". - Возможно, за рядом взрывов украинских складов тоже стоит российская разведка.

Россия - это коллективный Петров и Боширов. Владимир Путин только главнокомандующий вооруженными силами государства-террориста, в которое превратилась РФ под властью Федеральной службы безопасности. В начале его правления ФСБ устраивала взрывы в домах россиян. Когда все получилось, распространила эту практику по миру. Можно противостоять российской политике, как британское правительство. Можно заигрывать с РФ, как чешские лидеры. Все равно Петров и Боширов прибудут и в Солсбери, и в Врбетице. С "Новичком" и взрывчаткой.

Поэтому Владимир Зеленский с его бессмысленным поиском мира в путинских глазах получает от Кремля то же самое, что получал Петр Порошенко - войска у границ и угрозу нападения.

Террористу, который пытается захватить в заложники мир, все равно, любите вы его или ненавидите. Для России вы просто объект террора".

Треть российских представителей в Италии - шпионы

Треть российских дипломатов в Италии - агенты службы безопасности и военной разведки. Около 80 работников посольства занимаются вербовкой и собирают секретную информацию, пишет итальянская газета "Республика".

30 марта контрразведка арестовала в Риме капитана Вальтера Биота, который работал в Генеральном штабе страны. Он продавал информацию российскому дипломату. В его мобильном телефоне нашли 181 фото документов. Девять из них классифицировали как строго секретные. Около 50 - касались НАТО.

1 апреля из Италии выслали двух сотрудников посольства РФ.

"Российская дипломатия стала филиалом разведки. В марте Болгария выслала двух сотрудников их посольства. Они получили доступ к секретным документам по НАТО, - пишет экс-министр иностранных дел Украины 53-летний Павел Климкин в фейсбуке. - Евросоюзу надо всех российских дипломатов поставить под постоянный контроль. Мы первыми поняли, что классической дипломатии в РФ нет. Надеюсь, что и у ЕС глаза открылись. Если же нет, то наша обязанность помочь в этом".