Каждый, кто на выборах вбрасывал в урну бюллетень за Зеленского и его команду, надеялся на зеленый овес или на волчью шкуру. То есть на сомнительные будущие блага. Почему сомнительные? Потому что только в шутках можно найти то, что необходимо. Достаток и благополучие на дороге не валяются и в крапиве не прячутся. Все сварилось по штыбу - лишь бы погремушки были, а послушников достаточно.

Кто-то полез не в свое дело? Жизнь покажет. Хотя вполне возможно, что ударили в колокол, а надо было в макогон. Макогоном, однако, тоже поработали хорошо, прогоняя Порошенко. Не стоит дожидаться часа, что будут по шагу дыни. Что-то таки для простого люда замаячило, и хоть понятно, что брат братом, а брынза за деньги, что вареники сами в рот не прыгают, а кусок хлеба поперек горла никому не станет.

Говорят, большому кораблю большое плавание. Зеленая разношерстная команда по количеству действительно велика. Но не со зла и не для устрашения напомним народную мудрость — большому большая и яма. Не дай Бог ее рыть, но в такую яму за последние века падали и большие по количеству команды. Поэтому гордиться многолюдностью партии не приходится. За большим погонишься, и без того останешься.

Будем при своем уме и трезвыми: не все из того, что было обещано, так легко и просто осуществить. Подготовили и примут ряд законов о запуске и перезапуске целых отраслей экономики. Это хорошо. Но законы надо еще и выполнять. Скажете, для того мы и выбрали новую власть. Правильно. Но выполнять их надо чьими-то руками и головами. Есть ли они у нас?

Мы пятая в мире страна по уровню экспорта рабочей силы. За границей работает сейчас 18 процентов экономически активного населения, по данным госстатистики. Лучшие токари, слесари, сварщики, строители укрепляют хозяйство других стран. Там же десятки тысяч наших врачей и медсестер. Кто должен поднимать экономику и уровень жизни украинцев? Зеленский же не станет за станок и за мастерок не возьмется. Надо возвращать людей домой, давать им работу. Только как и с чего начать?

Недавно чуть ли не в тулумбасы били: у нас на 5 процентов уменьшилось количество безработных. Но это не потому, что стало больше рабочих мест, а потому, что все больше украинцев находят работу за пределами родного государства.

Действовать, делать, творить — вот что сегодня главное для власти и каждого из нас. Ибо давняя украинская традиция — поболтать обо всем всласть, а дальше все останавливается на мертвой точке — хватает за грудки нас и сегодня. Головы сохнут у всех не от прибыли, а от убыли.

Лежачего хлеба нигде нет, нам хоть повесься — надо много ходить у хозяйства, чтобы его запустить, но не засунуть в него нечистые руки. А позволят ли нам так разгонисто поднимать страну из руины? Не секрет, что мы не входим в те 20 стран, которые суверенно решают свою судьбу. Над нами нависают наши стратегические партнеры со своими требованиями и квотами. В Украине, которая когда-то самостоятельно строила Черноморский флот (в частности, легендарный потопленный линкор "Императрица Мария") и свое крупнейшее в мире торговое пароходство, фактически запрещено судостроение. Сегодня наша страна, которая имеет два авиазавода, самолеты не строит. И будет ли строить-неизвестно. А судьба "Мотор-Сичи", "Турбоатома", алюминиевого комплекса?

Можно много размышлять, что, скажем, шоумену Зеленскому не под силу решить такие сверхсложные задачи. Хотя я не уверен, что и более профессиональным в госменеджменте удалось бы развязать этот гордиев узел, завязываемый всеми президентами - от Кравчука до Порошенко. Не Зеленский, наконец, вводил якобы независимую Украину в полную зависимость от России, Америки или Европы. Найдется ли кто-то, кто поможет ему вырвать государство из пут мирового капитала, да еще на пороге нового мирового экономического кризиса? Здесь для всех дела — аж голова бела, ходя ешь, стоя спи. С голого и мертвого ничего не возьмешь, но ведь мы живые. И Украина жива!

Не надо гадать на бобах и раскладывать карты, как оно будет. Не надо кого-то бить или втемяшивать в головы безнадежность. Браться за дело — вот лозунг дня.

Из малого вырастает большое. Как в народе сказано, нет стола - пиши на сундуке. Пиши, твори, мастери, теши. Больше слушай, меньше говори. Не смотри — учись. И тогда мне, слепому, курица, а тебе, видящему, — две. Вместе любого Косюка переплюнем, и не только в рябах. И точно - из одклада не будет лада. Что должен делать сегодня - делай сегодня, потому что только отложенный сыр вкусный. Народ, который построил "Руслана" и "Мрію" и дал старт кибернетике, способен и на сингапурское чудо, и на норвежское благосостояние. Нужны только умная булава и надежные паруса, а что умеем, за плечами не носим.