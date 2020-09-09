Белорусских оппозиционеров выдворили в Украину

6 сентября на Марш единства в Минске вышли от 170 до 200 тыс. белорусов. В поддержку ранее задержанных собрались акции также в Бресте, Могилеве, Молодечно. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты против объявленной победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

Власти вывели на улицы Минска водометы и военную технику. Силовики разгоняли людей дубинками и слезоточивым газом. Молодые люди с битами и палками били митингующих и громили витрины. За выходные задержали 633 человека, сообщило МВД.

В воскресенье схватили Андрея Егорова из Координационного совета оппозиции. В понедельник неизвестные в центре столицы похитили еще трех ее членов — Марию Колесникову, Антона Родненкова, Ивана Кравцова. Последних двух принудительно выдворили в Украину. Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы помешать этому. Ее задержали.

Минобороны Беларуси привело в боевую готовность две артиллерийские базы вооружения и одну танковую.

— Военные действия режима Лукашенко против Литвы были бы безумием, но вероятность существует, — говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, 59 лет.

- Лукашенко вряд ли использует армию для подавления протестов. Это неэффективно. Срочники не согласятся бить сограждан. Режим имеет достаточно внутренних войск, — говорит белорусский журналист 46-летний Денис Лавникевич.

- Армию могут задействовать для внешних провокаций против Литвы, Украины, Польши (3 сентября во время встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным Лукашенко заявил, что Беларусь разместила половину своей армии на границе с Польшей и Литвой и окружила войсками город Гродно. Ранее говорил, что Польша хочет захватить Гродненскую область. - ГПУ). Он уверен, что протесты организовали извне. Не верит, что люди могли выйти на улицы, потому что устали от его диктатуры.