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четверг, 23 июля 2020 07:36

"Азербайджанцы поняли, что урегулировать конфликт с Арменией можно только войной"

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— Ереван не должен забывать, что наши новейшие ракетные системы позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую атомную электростанцию. Это может привести к катастрофе для Армении, - говорит начальник пресс-службы Министерства обороны Азейбаржана полковник Вагиф Даргяхлы.

12 июля на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение. Армянское оборонное ведомство сообщило, что военные Азербайджана на автомобили УАЗ попытались пересечь границу и захватить опорный пункт. По версии другой стороны, вооруженные силы Армении обстреляли позиции противника из артиллерии на участке Товузского района — недалеко от Нагорного Карабаха. По информации Баку, по состоянию на 20 июля погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырех своих убитых и десяти раненых.

— Как только позволит оперативная обстановка, пригласим иностранных военных представителей в Азербайджане на эту территорию. Пусть они увидят, кто совершил эту провокацию и кто несет ответственность за эскалацию. Азербайджан не отступит от своей позиции, — говорит президент Ильхам Алиев, 58 лет.

— Политико-военное руководство Азербайджана несет полную ответственность за последствия подрыва региональной стабильности, — говорит премьер Армении 45-летний Никол Пашинян.

Это наибольшее обострение с 2016-го, когда состоялась так называемая четырехдневная война. Тогда также были обстрелы приграничных территорий с обеих сторон. Погибли почти сто военных.

Армяне в автономной области Нагорный Карабах в составе Азербайджана в 1988-ом выступили за объединение с Ереваном. С 1992-го страны находятся в состоянии войны. В 1994-ом договорились о перемирии. Тогда погибли около 30 тысяч человек. Сейчас большую часть анклава контролирует непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.

15 июля в Баку прошли демонстрации. Несколько тысяч человек требовали от руководства страны мобилизации и наступательных действий. Люди прорвались в здание парламента и скандировали: "Пусть закончится карантин и начнется война!", "Главнокомандующему, выдай оружие!" Более 23 тысяч граждан выразили желание добровольно вступить в ряды вооруженных сил.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", — отметило Министерство иностранных дел Украины 13 июля.

"Подобное заявление могло быть целесообразным в случае конфликта в Карабахе, в котором Киев последовательно поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Однако в этом случае речь о спорных границах не идет", — отреагировали в армянском МИДе.

Под украинским посольством в Ереване 15 июля состоялась акция протеста. Активисты облили ворота учреждения борщом.

— Россия проводит стратегию контролируемой эскалации в Нагорном Карабахе. Сочетает боевые действия с интенсивным дипломатическим давлением, — говорит эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица, 66 лет.

- Так же Кремль действует в отношении Донбасса. Армения стала заложником, марионеткой Москвы. Путин контролирует экономику, внешнюю и внутреннюю политику этой страны. В любой момент может увеличить градус напряжения на границе. Чтобы оказывать влияние на Баку. Россияне пытаются заставить президента Алиева проводить более промосковскую политику. Окончательно отказаться от сближения с Западом. Хотят, чтобы азербайджанские власти признали Нагорный Карабах субъектом конфликта. Дальнейшее развитие будет зависеть от того, поведется ли Баку на шантаж Москвы.

То же ждет оккупированный Донбасс. Кремль будет держать конфликт в подвешенном состоянии и активизировать, когда это будет выгодно. Киев должен делать выводы. Надо продвигать собственную стратегию, брать инициативу. Сейчас отвечаем на российские предложения, своих не выдвигаем. Боимся ответить на обстрелы, чтобы не нарушить Минские соглашения. Российские наемники регулярно атакуют наших военных, а те не могут достойно дать отпор.

Азербайджанцы поняли, что урегулировать конфликт с Арменией можно только военными методами. Украинская власть тоже должна прийти к этому выводу.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
23
июля

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