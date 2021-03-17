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четверг, 18 марта 2021 07:31

Английский должен стать вторым языком в Украине

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступил за двуязычие Украины. Акцентировал на необходимости широкого использования английского. Странно, что этого не произошло раньше.

Язык открывает доступ к информации, которая служит проводником в мир ценностей. Эта нехитрая схема позволяла Кремлю сохранять влияние на соседей. Российского продукта было больше, чем украинского. А ситуация "понятно без перевода" ставила последний в проигрышную позицию.

Идея Данилова сводится к очевидному. Сделать англоязычный продукт доступным для каждого. Пока Украина остается вплетенной в пространство 160-миллионного русскоязычия. А ей откроется мир 380-миллионного англоязычия.

Многие видят в этом угрозу привычному образу жизни. Подчеркивают политизацию вопроса. Хотя в этом стоит упрекать Москву. Это она объявила русский язык оружием и поводом для вторжения. Семь лет тому назад устроила аннексию якобы ради права крымчан не учить украинский язык.

Языковая политика Киева была обречена на компромиссность, если бы не аннексия. Потому что на страже двуязычия стояли бы голоса жителей юга и востока. Но Москва сама лишила их доступа к украинским избирательным участкам.

Пространство языка - это пространство смыслов и мировоззрения. Знакомое перестает выглядеть опасным. То, что есть в тебе — не чужое.

Многие мои друзья, которые переехали в 2014-м из Крыма на материк, сделали украинский первым языком для своих детей. Потому что видели в этом еще и историю о границах. О "своем" и "чужом". И будут делать английский язык - вторым. По тем же причинам.

Некоторые вещи стоит мерить не привычками, а взглядом на перспективу. Повсеместный английский и впрямь мог бы за пару поколений сыграть историческую роль. Обеспечить изменение орбиты. Она могла бы открыть нам доступ к первоисточникам вместо переводов. К оригиналам вместо копий.

Автор: Павел КАЗАРИН, публицист
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