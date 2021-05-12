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четверг, 13 мая 2021 07:00

Ахметов обогатился почти в три раза благодаря тарифам и экспорту

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Рейтинг самых богатых украинцев 2021 года возглавили 54-летний Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, 60 лет, и 47-летний Константин Жеваго.

Состояние Ахметова возросло в 2,7 раза - с $ 2,8 млрд до $ 7,6 млрд. Активы Пинчука увеличились с $ 1,4 млрд до $ 2,5 млрд. Жеваго - с $ 1,1 млрд до $ 2,4 млрд. Такие данные обнародовал журнал "Форбс Украина", опубликовав список 100 самых богатых людей Украины.

Состояние Игоря Коломойского оценили в $ 1,8 млрд. На $ 0,8 млрд больше по сравнению с 2020-м. Геннадий Боголюбов имеет $ 1,7 млрд - за год прибавил $ 0,5 млрд. Александр и Галина Герега - $ 1,7 млрд. На $ 0,4 млрд больше.

Пятый президент Петр Порошенко стал богаче на $ 0,2 млрд. Его активы оцениваются в $ 1,6 млрд. Опустился в рейтинге с третьего на седьмое место.

В общем богатство первой сотни возросло на 42%, до $ 44,5 млрд. Увеличению активов способствовал рост цен на основные экспортные товары - нефть, сталь, пшеницу и кукурузу, считают составители рейтинга.

- Прирост почти в три раза состояния Ахметова сопоставим с повышением тарифов в энергетике, где он - монополист, - говорит экономист 48-летний Андрей Новак. - Как владелец значительной части энергетического комплекса Украины Ахметов обогатился за счет потребителей. Плюс использовал благоприятную конъюнктуру на экспорт металла. Без тарифов, которые принимает государство через регуляторов, Ахметов не смог бы получать такие сверхприбыли. В энергетической отрасли все регулирует власть. Стремительное обогащение конкретного человека происходит в условиях войны, экономического кризиса с падением внутреннего валового продукта на 4 процента за прошлый год.

Борьба с коррупцией и олигархатом лишь декларируется. В реальности происходит обратное. С 1 января в очередной раз повысили цены на газ и электроэнергию - на десятки процентов. Это свидетельствует, в чьих интересах работает правительство.

В фаворе у власти тот, кто больше приумножил состояние и занял первое место в списке самых богатых. Но и к другим олигархам отношение лояльное.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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Дата
13
мая

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