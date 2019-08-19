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понедельник, 19 августа 2019 14:18

Показали, в каких странных местах звезды занимаются йогой
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Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев показывает хорошую растяжку прямо на съемочной площадке. Фото: People
Хилария Болдуин, жена актера Алека Болдуина, не устает демонстрировать отличную форму даже на тыквенных фестивалях. Фото: People
Дочь Алека Болдуина Айрленд любит становиться в позы на камне. Фото: People
Звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко занимается йогой на пляже. Фото: People
Певица Леди Гага время от времени объединяет 2 хобби одновременно - бассейн и йогу. Фото: People

Между съемками, репетициями и другими важными делами звезды пытаются выделить и время только на себя. Одним из таких занятий для многих западных знаменитостей стала йога.

Плотный график приводит к тому, что становиться в позы и демонстрировать гибкость приходится даже в довольно необычных местах - в салоне красоты, на пляже, стоя на камнях.

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Свое хобби и хорошую растяжку показали актриса Нина Добрев, певица Леди Гага, модель Жизель Бундхен и другие.

  Модель Жизель Бундхен занимается йогой в горах в штате Аризона. Фото: People
Модель Жизель Бундхен занимается йогой в горах в штате Аризона. Фото: People
  Певица Леди Гага время от времени объединяет 2 хобби одновременно - бассейн и йогу. Фото: People
Певица Леди Гага время от времени объединяет 2 хобби одновременно - бассейн и йогу. Фото: People

Недавно украинский диетолог Светлана Фус поделилась, как правильно сочетать тренировки и питание. Простые, но полезные советы женщина разместила в Instagram.

People
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