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Солідний подарунок
"По сколько скидываемся – по тысяче или по полторы?" – у подруги Наталії не замовкає Viber. Її син 6-річний Іван закінчує садок. На ...
суббота, 08 июня 2019 09:05
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Солідний подарунок

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"По сколько скидываемся – по тысяче или по полторы?" – у подруги Наталії не замовкає Viber.

Її син 6-річний Іван закінчує садок. На квіти, солодкий стіл і повітряні кульки здали гроші ще в лютому. Тепер обговорюють подарунки для вихователів. У групі 30 дітей. Батьки радяться, як віддячити педагогам.

"Какие подарки? Они делают свою работу. Ребята, прекращайте с этими взятками. Я – пас!" – пише тато Карини, стоматолог.

"Нащо так багато? Що ви на 30 тисяч будете купляти?" – запитує мама Макара, яка працює касиром у банку.

Їм відповідає голова батьківського комітету.

"Діана Сергіївна хоче скороварку за 4 тисячі. Ользі Леонідівні вручимо гроші в конверті. Або новий смартфон. Її барахлить. Няні Віті – золоті сережки. На кухню замовимо торт і шампанське, у прачечну – пачку кави й дві коробки цукерок. Встановимо дві пісочниці. Завідуючій даримо орхідею і планшет". Обіцяє скинути список подарунків із цінами.

Йдемо з Наталею в ювелірний магазин по сережки для похресниці, якій виповнився 1 рік. Продавчиню обступили дві жінки, на вигляд років під 50.

– А покажіть товстіший ланцюжок. Віра Іванівна віддала їм сім років життя. Подарунок має бути солідний, – каже рудоволоса з нарощеними віями.

– Такі будуть від 30 тисяч, – продавчиня показує цінник.

– Нічого, потягнемо. Тамарочко, пиши у класну групу, що треба доздати ще по 200 гривень.

Розраховуємося за сережки. У Наталії бринькає Viber. Показує останній допис у групі дитсадка. Замість списку подарунків голова батьківського комітету помилково скидає в чат власне резюме. Її останнє місце роботи – антикорупційне бюро

Автор: Анна ЧИРУК
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Дата
08
июня

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Голосов: 1780
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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