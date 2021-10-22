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Анна Усік
Анна Усік
27 октября 2021
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Приревнувала
На дитячому майданчику знаходжу телефон. З останніх набраних номерів – "Лена Большаягрудь" і "КатяСтриптиз". Обидві власника смартфона не ...
среда, 27 октября 2021 17:00
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Приревнувала

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На дитячому майданчику знаходжу телефон. З останніх набраних номерів – "Лена Большаягрудь" і "КатяСтриптиз". Обидві власника смартфона не знають. Заходжу у список контактів. Набираю абонента "Жена". Та з нею чоловік розлучився пів року тому.

– Ты кто такая и почему у тебя телефон Славика? – ревниво допитується "Любимая". – У него вчера мальчишник был. Наверное, хорошо погуляли.

Називає адресу будинку, де відсипається її коханий після парубоцької вечірки. Телефоную в домофон. Неголений власник спускається по смартфон. Під оком синець.

– Че с меня? – дістає з кишені двадцятку. – Я вряд ли вернул бы, если бы трубу нашел. Уважуха.

Подруга Оксана теж любить давати абонентам прізвиська. До весілля зустрічалася з двома хлопцями одночасно. Щоб жоден не здогадався, записала їх як "Саша Манікюр" і "Женя Депіляція".

У вересні Оксана виходить заміж за стоматолога Олександра і з подвійними стосунками зав'язує. Але чоловікові не довіряє і, коли він у душі, перевіряє його телефон. Увечері натрапляє на повідомлення від Юлі Киці: "Ты еще хочешь? Тогда жду завтра". На аватарці – Анджеліна Джолі.

– Що за одна? – обурюється Оксана і відписує: "Саша занят. Отвали".

Через пів години чоловік довго вибачається перед кимось по телефону.

– До кого ти приревнувала? – кричить від люті. – Юлі Киці – 60 років, відкрила свою стоматологію, кликала на роботу. Платить по 2 тисячі доларів за місяць. Я думав, квартиру купимо. А тепер каже: "Всі вакансії зайняті"

Автор: Анна ЧИРУК
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