Квартиранти

 
Ексклюзивы
1/5
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 90
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 63
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 495
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 360
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 855
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3762
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 333
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1125
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2916
Интервью
1/5
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 495
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2916
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 774
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 63
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
вторник, 13 апреля 2021 17:05
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Квартиранти

  Комментировать

– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству.

– Ти про що? – знімає окуляри й робить здивовані очі.

Через стіну мені добре чути, як її майже щовечора ганяє по квартирі чоловік – лисий, набагато старший за неї пузань в окулярах.

– Та то вчора Олєжка зар­плату получив і трохи з пивом не розрахував, – регоче Юля. Ще місяць тому була без перед­нього зуба. Тепер виблискує новий – із металокераміки.

– Може, краще піти від нього. Чую, як мала плаче, як ти кричиш. Я вчора хотіла поліцію викликати. Та ви ж знову не відчините дверей.

– Ти в мою жизнь не лізь, – рубає з плеча. – Який мужик зараз не б'ється. Що я без нього? Він гроші в сім'ю приносить. Сьогодні побив, а завтра – колечко купив. А як я проживу на 800 гривень у декреті?

Увечері квартирант чимось важким кидає у стіну. Юля кричить, дитина плаче у ванній. У вайбер пише: "У нас усе нормально. Олег заснув". Вранці виставляє в соцмережі фото з кавою в ліжку і цитатою про кохання.

Усі в будинку зітхають із полегшенням, коли квартиранти з'їжджають. Юля виставляє у фейсбук фото з позитивним тестом. Вагітну бити не посміє, – заспокоюю себе.

У березні зустрічаємося під кабінетом стоматолога. У неї губа напухла, керамічного зуба нема. Ще й під оком – гематома.

– Олег учора грозу з обстрілом переплутав, – каже, затуляючи рукою рота. – Простила, бо за пів року стане батьком.

Автор: Анна ЧИРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Квартиранти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Россияне захватили Славянск - началась АТО

Начали депортировать жителей Западной Украины

Пророссийский митинг забросали яйцами

Испытали ядерную бомбу

Осуществили первый перелет через Атлантику

В Москве признали расстрелы пленных

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 13311
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 9036
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 7668
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4626
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
 Просмотров: 4311
Анна Усік
Хороша робота Просмотров: 882
Хитра жінка Просмотров: 1197
За кого вийти? Просмотров: 702
Важкий вибір Просмотров: 792
Сюрприз Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
6
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
5
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 761
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть