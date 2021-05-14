Сховок у Леніні

– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег.

За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов в інтернеті.

– Бібліотека дісталася від діда, – каже продавець Олексій. – Він торік помер. Квартиру продаємо, а перевезти книги нема куди. Хотіли сховати в ящики в гараж. Але сусідка-бібліотекарка каже, їм треба повітря. У сирому приміщенні поцвітуть.

Олег ставить у багажник ящики з романами. Там по 10 томів Чарлза Дікенса, Оноре де Бальзака й Олексія Толстого, вісім книжок Конан Дойла, радянські словники й енциклопедії. Усі видання за 1950–1980 роки. Є твори Шевченка, Франка, Пушкіна, Гоголя, Буніна, Чехова і Достоєвського.

– У нашій із батьком адвокатській конторі оформили інтер'єр у скандинавському стилі, – розповідає Олег. – Але люди приходять і дивуються, чого в офісі порожньо. Думають, що ми або тільки в'їхали, або от-от з'їдемо. Клієнти бояться мати з нами справу. Дизайнер порадив одну зі стін перетворити на стелаж із книгами. Нові купувати дорого. Вибрали класику.

– 10 томів Леніна братимете? – продавець показує червоні обкладинки з силуетом вождя. – Дід комуністом не був, але Леніна тримав на верхній полиці. Навіть баби до нього не підпускав.

– Давайте, буде на розпал, – кум вантажить решту книжок на заднє сидіння.

За два дні запрошує на шашлики. Мангал виставляє серед двору. З гаража виносить один із томів Леніна. Відриває червону обкладинку, а всередині – вирізаний сховок. Трубочкою згорнуті 20 тисяч гривень і записка "Внуку Алексею на свадьбу". Наступного ранку кум повертає знахідку.

– Дід не дожив до мого весілля місяць. А баба думала, що він пенсію пропиває, – Олексій ховає червоний томик Леніна в рюкзак.