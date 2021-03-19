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Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 72
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
среда, 24 марта 2021 16:55
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

За кого вийти?

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"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого золота. – Отримала дві пропозиції. Маю день на роздуми. За кого вийти?"

Її допис збирає понад 200 коментарів.

"У мене мати – суддя, а батя – хірург. Скільки себе пам'ятаю, вдома були скандали, зате всюди чисто, як в операційній", – пише знайомий Микола.

"Тільки не за вчителя, – виносить вердикт Максим, який розлучився торік. – 17 років жив у шлюбі з директоркою школи".

"А з кого обираєш? Хочеш жити в шоколаді, шукай стоматолога, анастезіолога чи кардіохірурга", – радить подруга, яка закінчує медичний університет.

"Всім подавай програмістів і банкірів. Аби людина була хороша. Сама ти хто за професією?" – обурюється дописувачка Юлія.

Оксана – блогер і SMM-менеджер. Читає лекції про копірайтинг, має власний ютюб-канал.

"Я сім місяців зустрічався зі снайперкою, – пише Олексій зі Львова. Коли з передка повернулися, вирішив освідчитися. Відмовила, бо не хотіла заміж за військового. Одружився з криміналісткою. Їй навіть сюрприз зробити не можна. Читає мої думки".

"У мене сестра вийшла за попа. З таким попробуй розлучися. Чотири роки сплять по різних спальнях. Розлучення не дає, бо боїться втратити парафію, – Оксана з Полтави складає список тих, із ким одружуватися не слід. – Оминай акторів, прокурорів і поліцейських. Ідеально – моряк або далекобійник. По пів року не буває вдома".

Дискусію пожвавлює Руслана, яка відкрила у столиці шлюбне агентство:

"Знаєте, хто очолює рейтинг найкращих коханців? Фізики, продавці та хореографи".

Коли дописувачі починають лаятися під постом, Оксана його видаляє.

За два місяці виставляє в соцмережах весільне фото. Кортить дізнатися, кого ж обрала. Заходжу на сторінку нареченого. Він працює паталогоанатомом у бюро судово-медичних експертиз.

Автор: Анна ЧИРУК
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