Хороша робота

 
Ексклюзивы
1/5
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 189
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 360
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 630
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 927
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1755
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 207
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 855
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2197
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 225
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 225
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1755
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1269
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 27
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
среда, 07 апреля 2021 17:00
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Хороша робота

  Комментировать

Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок.

– Думала, він за мною сумуватиме, – розповідає вона дорогою. – Оцінить, як це, коли ніхто не готує, не пере, не прибирає. А він у гуртожиток заселився. Там повно дівчат з України. То одеситка борщ варить, то львів'янка сорочки прасує. Нащо мені таке щастя? Ще відіб'є якась, я кращого за Васю не знайду.

Пів року Василь стоїть у центрі зайнятості. Пропонують іти менеджером у магазин електроніки. Але після випробувального терміну повертається на біржу.

– 70 відсотків продавців – дівчата. Йому така робота не підходить, – пояснює дружина.

Відмовляється від вакансії торгового представника та баристи в кав'ярні. У січні влаштовується менеджером у ритуальне агентство. Сусідка не може натішитися.

– Це робота мрії, – каже. – За місяць заробив 40 тисяч. Він там і за водія, і за керуючого, і за психолога. І в Польщу їхати не треба, а в колективі одні мужики.

Та вже за місяць Юлія шукає чоловікові нову роботу.

– Почала надзвонювати вдова Тамара, – каже. – Дев'ять днів, як поховала чоловіка. Запрошує Васю в гості. Мовляв, має квартиру в центрі Києва й дачу в Козині. Васі 30, а їй – 78.

Вранці зустрічаю подружжя з валізою біля під'їзду. Чекають на таксі, яке відвезе Василя в Бориспіль.

– Знайшли роботу в Німеччині, – говорить Юлія й обціловує чоловіка. – Чиститиме каналізації і встановлюватиме фекально-дренажні насоси. Зарплата 2 тисячі євро. У колективі виключно мужики. Після зміни від усіх тхне за кілометр. Тепер я спокійна.

Автор: Анна ЧИРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хороша робота». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Британская королева под наркозом родила принца

Увеличили количество мест лишения свободы

Синтезировали галлюциногенный наркотик

Несовершеннолетних позволили расстреливать

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 22815
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8271
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 2 Просмотров: 8145
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
13
 Просмотров: 5643
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 4788
Анна Усік
Хитра жінка Просмотров: 1170
За кого вийти? Просмотров: 693
Важкий вибір Просмотров: 792
Сюрприз Просмотров: 1341
Привид 2 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
2
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Голосов: 194
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть