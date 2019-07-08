Женщина проснулась без ног и рук

46-летняя Кейтлин Мейхер из Англии ухаживала дома за матерью, как вдруг ей стало плохо. Потеряла сознание. Проснулась без рук и ног, их ампутировали врачи.

— Живешь своей жизнью. Гуляешь, катаешься на велосипеде, дважды в неделю занимаешься спортом с гантелями, — вспоминает женщина. — А потом — раз, и уже без рук и ног.

Кейтлин без сознания нашел брат. У женщины обнаружили полиогранную недостаточность. Ее руки и ноги чернели по причине некротического фасциита. Развивался из-за инфекции. До сих пор женщина ни на что не жаловалась. Где подхватила инфекцию — неизвестно. Чтобы спасти жизнь, врачи ампутировали ноги ниже колен и руки выше локтя. Две операции продолжались по 6 часов.

От момента операции прошло полтора года. Сейчас Кейтлин Мейхер пользуется протезами. — Не пережила бы трагедии, если бы не поддержка братьев и сестер, — говорит.