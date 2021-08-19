В Москве мятежники попытались захватить власть

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В ночь с 18 на 19 августа 1991 года в Москве группа советских политиков основала государственный комитет по чрезвычайному положению - ГКЧП.

ГКЧП возглавил вице-президент СССР Геннадий Янаев. В него также вошли первый заместитель председателя совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель КГБ Владимир Крючков, премьер-министр Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, глава крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент ассоциации государственных предприятий и объединений промышленности, транспорта и связи Александр Тизяков и министр обороны Дмитрий Язов.

Автор: ТАСС ГКЧП пытался сохранить Советский союз в старом формате

Эти политики поддерживали консервативный курс управления СССР и выступали против президента СССР Михаила Горбачева. На тот момент декларации о государственном суверенитете приняли Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Молдова и Украина. ГКЧП хотел сохранить СССР в старом формате.

Накануне Горбачева заблокировали на даче "Заря" в крымском поселке Форос. Спецслужбисты отключили ему связь.

Мятежники заявили, что Горбачев не может управлять государством по состоянию здоровья. В 06:00 с помощью телевидения и радио распространили заявление о создании ГКЧП. Заявили, что обязанности президента переходят Янаеву. В заявлении критиковали перестройку и призвали укреплять советскую власть.

Противники сохранения СССР начали выступления против ГКЧП. На улицы Москвы вывели танки и БМП. Их заблокировали протестующие. Не все военные поддержали путч и не были готовы к активным действиям. Президент РСФСР Борис Ельцин призвал рабочих к забастовке.

Автор: УИНП Люди не поверили заявлениям путчистов и начали оказывать сопротивление

Во время путча телевидение транслировало балет "Лебединое озеро". Он стал одним из символов тех событий.

В Украине движение сопротивление ГКЧП возглавил Народный Рух Украины. Его поддержали другие демократические организации.

"Утром меня разбудили стуком в дверь и сообщением о том, что произошел путч. Не помню, кто это был, пожалуй, кто-то из журналистов, - вспоминал Вячеслав Чорновил, который на тот момент был в Запорожье. - Я спокойно ответил, что, видимо, путч несерьезный, раз здесь я сейчас досыпаю, а не нахожусь в тюремной камере. Перед вылетом в Киев мы завтракали, а по радио передавали обращение ГКЧП. Так мы даже смеялись - потому что было ощущение несерьезности этого путча. В аэропорту были интересные ситуации. За нами следили. Шли до поля, а задержать не могли. Видимо, указания не было. К тому же меня защищало удостоверение депутата Верховной Рады. Я связался со Львовом, ибо тогда был председателем Львовского областного совета. Дал указание немедленно готовить острое заявление. По прилету в Киев сразу согласовал текст заявления и попросил его обнародовать. Это было первое заявление органов власти. В нем дали оценку этому путчу как имперскому прокоммунистическому мятежу".

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20 августа в полдень возле дома советов Российской Федерации в Москве начался митинг. На следующий день в Москве, в тоннеле на пересечении улицы Чайковского и Новый Арбат, толпа блокировала восемь БМП Таманской дивизии. Погибли три человека. Подчиняться указам ГКЧП отказалась большинство органов местной власти. Армия окончательно перешла на сторону протестующих. 21 августа 1991-го прокурор РСФСР Валентин Степанков объявил постановление об аресте членов ГКЧП.

16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской ССР приняла "Декларацию о государственном суверенитете". Она стала одним из ключевых государственных актов того времени. За основу Декларации взяли проект депутата-народорадовца Сергея Головатого и Президиума Верховной Рады. Перед тем обсуждали аж 12 проектов, которые откинули. За окончательную редакцию проголосовали 355 народных депутатов, против - четыре, один воздержался. Декларация провозгласила государственный суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних отношениях". В документе впервые в новейшей национальной истории, в контексте официального названия государства, использовали слово "Украина".