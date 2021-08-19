 
Ексклюзивы
1/5
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1107
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 756
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2070
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 5751
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 666
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2070
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 2016
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 963
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 216
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
34 Просмотров: 2637
Фото
Все фото
12
7
11
7
5
В Москве мятежники попытались захватить власть
В Москве мятежники попытались захватить власть
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
&quot;Мозолит глаза пророссийским элементам&quot; - в столице порезали выставку о Второй мировой
"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
Видео
Все видео
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Украинский спутник полетел в космос
Украинский спутник полетел в космос
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Интервью
1/5
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1044
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1215
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 576
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 396
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
18 августа 2021
Просмотров: 702
На одну ніч
Божечки, як же я злюся на себе! Навіщо погодилася? Треба було одразу тікати. Ми приїхали до Чернівців на пів дня, власне, лише переночувати. А це моє ...
четверг, 19 августа 2021 11:42

В Москве мятежники попытались захватить власть
12

  Комментировать

ГКЧП пытался сохранить Советский союз в старом формате
Фото: ТАСС
Люди не поверили заявлениям путчистов и начали оказывать сопротивление
Противники сохранения СССР начали выступления против ГКЧП. На улицы Москвы вывели танки и БМП. Их заблокировали протестующие
Не все военные поддержали путч и не были готовы к активным действиям. Президент РСФСР Борис Ельцин призвал рабочих к забастовке

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года в Москве группа советских политиков основала государственный комитет по чрезвычайному положению - ГКЧП.

ГКЧП возглавил вице-президент СССР Геннадий Янаев. В него также вошли первый заместитель председателя совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель КГБ Владимир Крючков, премьер-министр Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, глава крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент ассоциации государственных предприятий и объединений промышленности, транспорта и связи Александр Тизяков и министр обороны Дмитрий Язов.

Автор: ТАСС
  ГКЧП пытался сохранить Советский союз в старом формате
ГКЧП пытался сохранить Советский союз в старом формате

Эти политики поддерживали консервативный курс управления СССР и выступали против президента СССР Михаила Горбачева. На тот момент декларации о государственном суверенитете приняли Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Молдова и Украина. ГКЧП хотел сохранить СССР в старом формате.

Накануне Горбачева заблокировали на даче "Заря" в крымском поселке Форос. Спецслужбисты отключили ему связь.

Мятежники заявили, что Горбачев не может управлять государством по состоянию здоровья. В 06:00 с помощью телевидения и радио распространили заявление о создании ГКЧП. Заявили, что обязанности президента переходят Янаеву. В заявлении критиковали перестройку и призвали укреплять советскую власть.

Противники сохранения СССР начали выступления против ГКЧП. На улицы Москвы вывели танки и БМП. Их заблокировали протестующие. Не все военные поддержали путч и не были готовы к активным действиям. Президент РСФСР Борис Ельцин призвал рабочих к забастовке.

Автор: УИНП
  Люди не поверили заявлениям путчистов и начали оказывать сопротивление
Люди не поверили заявлениям путчистов и начали оказывать сопротивление

Во время путча телевидение транслировало балет "Лебединое озеро". Он стал одним из символов тех событий.

В Украине движение сопротивление ГКЧП возглавил Народный Рух Украины. Его поддержали другие демократические организации.

"Утром меня разбудили стуком в дверь и сообщением о том, что произошел путч. Не помню, кто это был, пожалуй, кто-то из журналистов, - вспоминал Вячеслав Чорновил, который на тот момент был в Запорожье. - Я спокойно ответил, что, видимо, путч несерьезный, раз здесь я сейчас досыпаю, а не нахожусь в тюремной камере. Перед вылетом в Киев мы завтракали, а по радио передавали обращение ГКЧП. Так мы даже смеялись - потому что было ощущение несерьезности этого путча. В аэропорту были интересные ситуации. За нами следили. Шли до поля, а задержать не могли. Видимо, указания не было. К тому же меня защищало удостоверение депутата Верховной Рады. Я связался со Львовом, ибо тогда был председателем Львовского областного совета. Дал указание немедленно готовить острое заявление. По прилету в Киев сразу согласовал текст заявления и попросил его обнародовать. Это было первое заявление органов власти. В нем дали оценку этому путчу как имперскому прокоммунистическому мятежу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Заговор и развал страны" - Горбачев сделал заявление к 30-летию августовского путча

20 августа в полдень возле дома советов Российской Федерации в Москве начался митинг. На следующий день в Москве, в тоннеле на пересечении улицы Чайковского и Новый Арбат, толпа блокировала восемь БМП Таманской дивизии. Погибли три человека. Подчиняться указам ГКЧП отказалась большинство органов местной власти. Армия окончательно перешла на сторону протестующих. 21 августа 1991-го прокурор РСФСР Валентин Степанков объявил постановление об аресте членов ГКЧП.

16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской ССР приняла "Декларацию о государственном суверенитете". Она стала одним из ключевых государственных актов того времени.

За основу Декларации взяли проект депутата-народорадовца Сергея Головатого и Президиума Верховной Рады. Перед тем обсуждали аж 12 проектов, которые откинули. За окончательную редакцию проголосовали 355 народных депутатов, против - четыре, один воздержался.

Декларация провозгласила государственный суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних отношениях". В документе впервые в новейшей национальной истории, в контексте официального названия государства, использовали слово "Украина".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Москве мятежники попытались захватить власть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Освободили людей, которых везли на принудительные работы

В Москве мятежники попытались захватить власть

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 10494
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 8757
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6516
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
40
 Просмотров: 5751
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
5
 Просмотров: 5679
История
Освободили людей, которых везли на принудительные работы
Освободили людей, которых везли на принудительные работы
 Просмотров: 126
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
7
 Просмотров: 1953
Обнародовали вывезенные в Россию документы НКВД о борьбе с украинскими повстанцами
Обнародовали вывезенные в Россию документы НКВД о борьбе с украинскими повстанцами Просмотров: 720
"Заговор и развал страны" - Горбачев сделал заявление к 30-летию августовского путча
"Заговор и развал страны" - Горбачев сделал заявление к 30-летию августовского путча Просмотров: 963
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
12
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
8
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
5
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
2
Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написало законопроект
Голосов: 80
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть