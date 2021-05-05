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четверг, 06 мая 2021 05:45

Жена отравила старшего на 55 лет мужа-миллионера

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Вдову японского миллионера арестовали по подозрению в убийстве мужа через несколько месяцев после свадьбы.

77-летний Косуке Нодзаки умер в 2018 году от отравления. Его вдове Саки Судо было 22 года. Эксперты считают, что подмешала Нодзаки в напиток большое количество наркотиков. Перед этим искала информацию о них в интернете.

В завещании Нодзаки пожертвовал $ 12 млн городу Танабэ, где жил. Но поскольку пол состояния забрала вдова, город ведет переговоры с ней о распределении денег. Женщина отказывается выполнять последнюю волю мужа.

За восемь месяцев до смерти друзья предупреждали Нодзаки, что Судо выходит за него замуж ради денег. Он считал, что женщина любит его.

Нодзаки руководил недвижимостью и кредитной компанией. Продавал металлолом, имел сеть магазинов с алкоголем. Писал в автобиографии, что потратил $ 27,5 млн на ухаживания примерно за 4 тыс. женщин.

"Зарабатываю деньги ради встреч с красивыми женщинами. Меня не интересуют машины или дома. Зато у меня безграничное желание заниматься сексом с красивыми девушками. Это не лучшая и не худшая цель, чем у других. Все хотят заниматься любовью с красивыми и молодыми, но не все осмелятся признаться в этом. Такие отношения требуют дорогих подарков и денег".

В том же году 27-летняя любовница обокрала его на $ 500 тыс. - более 13 млн грн.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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