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пятница, 29 ноября 2019 05:05

Заключенные убили четырех соседей ради смертной казни

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38-летний Денвер Симмонс и Джекоб Филиб, 28 лет, получили еще одно пожизненное заключение за убийство четырех соседей по камере. Мужчины надеялись на смертную казнь. Но родственники погибших попросили судью не идти им на уступки.

Симмонс и Филиб отбывали наказание каждый за двойное убийство. Оба убили своих сожительниц и их детей. Мужчин приговорили к двум пожизненным заключениям за каждого убитого без права на помилование. Симмонс согласился признать себя виновным в обмен на пожизненное заключение. Филиба не приговорили к смертной казни из-за психического расстройства.

Попали в одну камеру в тюрьме Киркленда. Там отбывают наказание заключенные с психическими проблемами, которые не нуждаются в госпитализации. Денверу надоело сидеть в тюрьме. Подговорил Джекоба задушить и избить до смерти соседей. Два года тому назад убили 44-летнего Уильяма Скрагса, Джимми Хэма, 56 лет, 35-летнего Джейсона Келли и Джона Кинга, 52 года. Все были осуждены за тяжкие преступления. Симмонс и Филиб считали, что за жестокое убийство их казнят.

— На слушаниях оба вели себя нагло, — рассказывает прокурор Дэн Голдберг. — Подробно рассказывали, как именно разбивали черепа тем ребятам. Убивали их в туалете. Было видно, что не сожалеют о содеянном. Симмонс при родственниках рассказывал, как заманивали заключенных. Обещали им кофе и пирожные. Но для них было шоком решение судьи. Мне казалось, что заслуживают смерти. Но сейчас вижу — худшим наказанием для них будет такая жизнь. Хотя они убили четырех человек. И их за это дополнительно не накажут. Обоих будут держать дальше в Киркленде, но со строгим режимом.

Симмонс и Филиб приговорены к шести пожизненным заключениям каждый.

Автор: Оксана СНИГУР
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