За два дня задержали тысячу студентов

В ночь на 19 ноября после столкновений с полицией в Гонконге студенты забаррикадировались в Политехническом университете. Когда силовики начали штурм, протестующие подожгли их броневик. Позже большинству пришлось сдаться. Но внутри корпусов находятся еще несколько десятков молодых людей.

На неделе силовики начали арестовывать людей не на акциях протеста, а во время лекций. Тогда студенты установили блокпосты. Начали готовить "коктейли Молотова", обстреливать полицию из арбалетов и катапульт. Перекрыли трассы. Местные приносили им еду. Помогали разбирать плитку и строить баррикады.

Китайский университет Гонконга штурмовали. Студентов поливали из водометов. Корпуса забросали слезоточивым газом. Тех, кто пытался убежать, обстреливали резиновыми пулями.

— Полиция очень превышает полномочия, — говорит студентка Петра Ли. - Бьют дубинками, распыляют газ, хватают всех подряд. Горожане нас поддерживают. Когда я вышла из корпуса, какая-то женщина затянула меня в свой магазин, чтобы не арестовали.

До Нового года занятия в университетах отменили. Корейских, китайских и тайваньских студентов просят вернуться домой. 8 ноября погиб молодой мужчина. Убегал от преследования и сорвался с перил парковки. Спустя несколько дней полицейские выстрелили еще в одного парня. Он потерял легкое и почку.

С начала лета в Гонконге задержали более 4,5 тыс. лиц. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы за участие в массовых протестах. Из них тысячу арестовали в университетах за два дня. Митингующие требуют отпустить задержанных. Эту просьбу власть игнорирует.

Китайское руководство угрожает разрешить армии вмешиваться в ситуацию. Требуют прекратить все акции протеста. США заявили, что тогда город потеряет специальный торговый статус.

Протесты продолжаются с начала июня. Митингующие требовали отменить закон об экстрадиции преступников в Китай.

В 1997 году Гонконг вышел из-под юрисдикции Великобритании и стал особым административным районом КНР. До 2047-го Китай гарантировал ему невмешательство в экономику и базовые свободы.