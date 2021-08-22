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вторник, 24 августа 2021 08:00

Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей

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Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей
Картина Джона Мартина "Разрушение Помпеи и Геркуланума" / tate.org.uk

24 августа 79 г. н.э., после столетий сна, на юге Италии извергается вулкан Везувий, разрушая процветающие римские города Помпеи и Геркуланум и убивая тысячи людей. Города, погребенные под толстым слоем вулканической лавы и пепла, никогда не перестраивались и в значительной степени были захоронены в истории. В XVIII веке Помпеи и Геркуланум заново открыли и раскопали, что стало беспрецедентной археологической находкой.

Древние города Помпеи и Геркуланум процветали у подножия горы Везувий. Во времена ранней Римской империи в Помпеях жило 20 тыс. человек, включая торговцев, ремесленников и фермеров, которые использовали богатые почвы региона на виноградники и фруктовые сады. Никто не подозревал, что черная плодородная земля - наследие более ранних извержений. Геркуланум был городом с населением 5 тыс. человек и излюбленным местом летнего отдыха богатых римлян. Названный в честь мифического героя Геракла, он располагал роскошными виллами и величественными римскими банями.

В полдень 24 августа 79 года Везувий взорвался, выбросив грибовидное облако пепла и пемзы в стратосферу на 16 км. В течение 12 часов вулканический пепел и град пемзы до 8 см в диаметре осыпали Помпеи, заставляя жителей в ужасе бежать. Около 2 тыс. человек остались в Помпеях, укрывшись в подвалах или каменных постройках, надеясь переждать извержение.

Ветер защитил Геркуланум от начальной стадии извержения, но затем гигантское облако горячего пепла и газа хлынуло на него, поглотив город и обжигая или душа всех, кто остался. За этим смертоносным облаком последовал поток вулканической лавы, похоронивший город.

Люди, оставшиеся в Помпеях, погибли утром 25 августа, когда облако ядовитого газа хлынуло на город, задушив все живое, что осталось. Последовал поток камней и пепла, рушивший крыши и стены и хоронивший мертвых.

Многое из того, что знаем об извержении, получено из рассказа Плиния Младшего, который находился неподалеку, когда взорвался Везувий. В двух письмах историку Тациту он рассказал о том, как "люди накрывали головы подушками - единственной защитой от каменного дождя" и о том, как "темное и ужасное облако, внезапно разорвалось.

По словам Плиния Младшего, извержение длилось 18 часов. Помпеи были погребены под слоем пепла и пемзы до 5 м, а близлежащее побережье сильно изменилось. Геркуланум был погребен под слоем лавы и вулканического пепла более чем на 18 м. Некоторые жители Помпеи позже вернулись, чтобы выкопать разрушенные дома и спасти ценности, но многие сокровища были оставлены, а затем забыты.

В XVIII веке копатель колодцев обнаружил мраморную статую на месте Геркуланума. Местные раскопали еще несколько ценных предметов искусства, но проект забросили. В 1748 году фермер нашел следы Помпеи под своим виноградником. С тех пор раскопки продолжаются почти непрерывно до настоящего времени. В 1927 году итальянское правительство возобновило раскопки Геркуланума, обнаружив многочисленные сокровища искусства, в том числе бронзовые и мраморные статуи и картины.

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В Помпеях нашли останки 2000 мужчин, женщин и детей. После гибели от удушья их тела покрыл пепел, который затвердел и сохранил очертания тел. Позже тела разложились на останки скелетов, оставили после себя нечто вроде гипсовой формы. Археологи, которые нашли их, заполнили пустоты штукатуркой, в мрачных деталях раскрывая смертельную позу жертв. Остальная часть города также застыла во времени, и обычные предметы, рассказывающие историю повседневной жизни в Помпеях.

Сегодня Везувий - единственный действующий вулкан на материковой части Европы. Последнее извержение произошло в 1944 году, а последнее крупное извержение в 1631 году. В ближайшем будущем ожидается еще одно извержение, которое может иметь разрушительные последствия для 700 тыс. человек, живущих в "зонах смерти" вокруг Везувия.

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Дата
24
августа

Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей

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