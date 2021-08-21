Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет

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23 августа 2006 года из плену на окраине австрийской столицы Вены убежала 18-летняя Наташа Кампуш. Она провела в неволе более 8 лет. Ее похитил 36-летний Вольфганг Приклопиль.

Наташа Кампуш родилась в 1988-м в Вене. Отец Людвиг Кох работал в собственной булочной. У Наташи были две совершеннолетние сестры. Родители развелись, когда ей было пять лет. В год похищения она училась в 4-м классе.

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За день до похищения Кампуш вернулась домой к матери после каникул, которые провела с отцом в Венгрии. 2 марта 1998-го 10-летняя Наташа вышла из дома в Вене, где жила, и пошла в школу. Девочка не вернулась в обычное время, и мать выяснила, что дочери не было в школе, после чего обратилась в полицию. 12-летняя свидетельница сообщила, что видела, как двое мужчин закинули Наташу в белый микроавтобус.

Последовала поисковая работа, не принёсшая результатов. Собаки и поисковые команды обследовали территорию, где девочка исчезла, пруды, парки. Проверили людей с криминальным прошлым. У ребёнка был с собой паспорт, и полиция искала в Венгрии. Обследовала 700 автомобилей, включая машину похитителя, Вольфганга Приклопиля, но без результатов. Он заявил, что тем утром был дома сам. Полиция удовлетворилась словами, что его микроавтобус используется для перевозки строительных материалов, и выдвинула обвинения против матери Бригитты Сирни.

Приклопиль держал Кампуш в маленькой потайной комнате площадью около 5 м², которая была построена как бомбоубежище на случай ядерной войны. Она находилась на глубине 2,5 м под землёй, не имела окон и была звуконепроницаемой. Закрывалась тремя дверьми, одна из которых была железобетонная и весила 150 кг. Вход был спрятан за шкафом в гараже. Первые полгода Кампуш не покидала комнату, затем в течение года похититель выпускал её на короткое время. Осенью 1998-го он сделал перестановку в подвале так, как хотела Кампуш. Когда полиция позже обнаружила подвал, в нём нашли лестницу, кровать, полки и маленькие шкафчики, телевизор, стол и стул, раковину, крючки для одежды, доску объявлений и вентилятор, нагонявший в комнату воздух. Помещение было завалено журналами, книгами, одеждой, ящиками, играми и бутылками с водой.

В июне 2005-го Приклопиль начал разрешать Кампуш прогуливаться по саду. 17 февраля 2006-го похититель позволил ей выйти из дома и искупаться в бассейне соседей. Позднее похититель взял её на прогулку на лыжную базу в окрестностях Вены, но она не имела возможности убежать.

Она и Приклопиль каждое утро вставали рано и завтракали вместе. Похититель давал ей книги, чтобы училась. Представитель Кампуш рассказал, что иногда ее избивал до такой степени, что она еле могла ходить. Избив, пытался её успокоить, затем фотографировал. Приклопиль говорил, что двери и окна в доме заминированы, и что он убьет её и себя, если она попытается сбежать.

23 августа 2006-го Кампуш пылесосила машину Приклопиля в саду. Когда потенциальный покупатель машины позвонил ему на мобильный телефон, Вольфганг отошёл, чтобы ему не мешал шум. Кампуш оставила пылесос включённым и убежала. Она бежала через сады и улицу на расстояние около 200 м, перепрыгивая изгороди, и прося прохожих позвонить в полицию. Через пять минут постучала в окно 71-летней женщины, и та позвонила в полицию. Кампуш доставили в участок. Девушка была в хорошем физическом состоянии, несмотря на то что выглядела бледной.

Приклопиль, поняв, что полиция преследует его, бросился под поезд вокзала в Вене. Предвидя своё самоубийство, он говорил Кампуш, что его никогда не поймают живым.

Кампуш отказывалась казать, насиловал ли ее похититель. В документальном фильме казала, что сочувствует ему. Кампуш безудержно плакала, когда узнала, что Приклопиль мёртв. Она стала телеведущей, с 2008-го вела ток-шоу, снялась в ряде документальных сериалов и шоу. Весной 2010-го окончила среднюю школу. Дом Приклопиля теперь её собственность.

В 2007-м мать выдала книгу "Моя жизнь без Наташи", рассказывающую об отношениях Сирни и её дочери до и после похищения. В 2010-м Кампуш опубликовала автобиографию "3096 дней" в соавторстве с двумя журналистками. В 2013-м вышел одноимённый фильм. В том же году ее отец опубликовал книгу "Пропала без вести. Поиски Наташи Кампуш её отцом".