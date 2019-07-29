Владимир Кара-Мурза умер в день именин

Российский телевизионный журналист и историк Владимир Кара-Мурза умер 28 июля в возрасте 59 лет. Об этом сообщил в "Твиттере" его сын, Владимир Кара-Мурза-младший: "Ушёл в 8 утра, в день своих именин". В последнее время журналист болел, перенес несколько инсультов.

В начале 1990-х Кара-Мурза работал в "Останкино". В 1993-м перешел в первую в России частную телекомпанию НТВ, где вел собственную программу "Сегодня в полночь". Уволился с телеканала, когда тот попал под контроль Газпрома. Много лет вел авторскую программу "Грани времени" на "Радио Свобода".

С 2000-го был непримиримым критиком президента Владимира Путина и российской власти. В 2004 году стал одним из основателей оппозиционного "Комитета-2008". Группу возглавил Гарри Каспаров. Основной целью Комитет считал проведение в 2008-м свободных и демократических президентских выборов. Тогда же говорил: "Поскольку я человек с историческим образованием, считаю, что до 2008 года режим в нынешнем виде не сможет просуществовать".

"Он совершил настоящий прорыв в нашей профессии, - пишет коллега Кара-Мурзы, обозреватель "Радио Свобода" Леонид Велехов. - С его приходом в эфир НТВ в апреле 1995 года на российском телевидении впервые появился в роли ведущего информационной программы интеллектуал, интеллигент.

Телевизионный персонаж Кара-Мурзы соответствовал короткому времени надежд на то, что определяющую роль в развитии России начнут, наконец, играть умные, образованные люди. Надежды быстро развеялись, а Кара-Мурза еще некоторое время оставался. И вместе с ним - проблеск надежды на то, что не все еще потеряно. Но скоро и он исчез с большого телеэкрана, и это был верный признак того, что надеяться больше не на что.

Свою передачу о нем я сделал, когда болезнь уже начала его пожирать (говорят, Кара-Мурза лечился от онкологической болезни. - ГПУ). Это были тяжелые съемки, физика ему отказывала, он никак не мог взять на гитаре аккорды его любимого Высоцкого, и запись финального эпизода пришлось перенести на другой день. Но его блестящий интеллект, его талант рассказчика, его замечательный юмор - все это было при нем и тогда, на съемках 2016 года, и осталось до конца".

Владимир Кара-Мурза был дважды женат. От первого брака остался сын Владимир. Он общественный деятель, политик и публицист.