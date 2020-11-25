Вакцины против коронавируса тестируют на добровольцах

Более 30 вакцин против коронавируса находятся на этапе заключительных испытаний. Их тестируют на людях под контролем Всемирной организации здравоохранения.

Наибольший прогресс у американской фирмы "Модерна". Ее специалисты сделали прививки 30 тыс. добровольцев. Вакцина показала эффективность в 95%. До конца года компания планирует выпустить 20 млн доз препарата. Миллиард - до конца 2021-го. Будет стоить $ 25-37.

Немецкое предприятие "Байан Тек" с американской фирмой "Файз" разработали вакцину, которая была эффективна у 90% протестированных.

- Существенно приблизились к тому, чтобы обеспечить людям необходим прорыв и прекратить глобальный кризис в сфере здравоохранения, - говорит глава "Файз" Альберт Бурла, 59 лет.

В этом году предприятия планируют выпустить 50 млн доз вакцины, а в 2021-ом - 1,3 млрд. Предварительная стоимость дозы составит $ 19,5.

Эффективность в 90% показала и вакцина, созданная совместно компанией "Астра Зенека" и Оксфордским университетом в Великобритании.

Украина ведет переговоры со всеми производителями о покупке вакцин, говорят в правительстве. Можем получить около 8 млн доз бесплатно. На приобретение дополнительных в бюджете на 2021 предварительно заложили 2,6 млрд грн.