"В зале — одни преступники. И ни одного приличного человека"

В полдень 7 мая Владимир Путин в четвертый раз занял пост президента России. Будет занимать должность шесть лет. Его избирали главой государства в 2000-м, 2004-м и в 2012 году. С 2008-го по 2012 год был премьер-министром страны.

Военные во время церемонии несколько раз пытаются поднять над Кремлем президентский штандарт. Им не удается.

Инаугурацию проводят в Большом кремлевском дворце, в Андреевском зале — прежнем тронном. Там короновали императоров Александра III и Николая II. Путина встречают аплодисментами депутаты, губернаторы, министры, деятели культуры — в целом 5 тыс. приглашенных. Президент РФ прибывает туда в черном лимузине отечественного производства — "Кортеж". Его сопровождают девять мотоциклистов. Проезжают мимо царь-колокола и царь-пушки. В 2012-м Путин ездил с машинами сопровождения по Москве. Ради этого полностью перекрывали движение в центре столицы.

При входе во дворец оркестр играет фанфару "Наш президент". Ее написали специально к нынешней церемонии.

На мероприятии присутствуют актер Михаил Боярский, певцы Дмитрий Маликов и Олег Газманов, режиссеры Олег Меньшов и Никита Михалков, юморист Евгений Петросян. Приглашение получили бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Их считают личными друзьями Путина.

— Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и отторгает несправедливость, отсталость, дремучую защиту существующего строя и бюрократическую мертвечину, — Путин зачитывает речь с листа. Один раз запинается.

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин объявляет Владимира Путина президентом России.

После салюта глава государства принимает парад президентского полка. Общается с волонтерами, которые участвовали в его предвыборной кампании.

Пользователи интернета называют церемонию очередным цирком. Убеждены, что в России ничего не изменится, ею и в дальнейшем будут руководить воры.

"В зале — одни преступники. И ни одного приличного человека", — считает Андрей Сидельников, глава движения "Говорите громче!".

За два дня до инаугурации в российских городах прошли акции "Он нам не царь". Полицейские разгоняли участников, задержали почти 1,6 тыс. человек. Людей били палками и ногами.

Первым указом Путин назначает премьер-министром действующего главу правительства Дмитрия Медведева.