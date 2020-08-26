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четверг, 27 августа 2020 06:25

В похоронное бюро увезли живую женщину

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В американском Детройте в похоронном бюро перед бальзамированием увидели, что 20-летняя "покойница" дышит.

В воскресенье родители вызвали медиков, потому что дочь Тимеши Бичамп потеряла сознание. Имела инвалидность, у нее случались эпилептические припадки. На этот раз мать не могла привести ее в чувство. Реанимационная бригада 30 мин. пыталась спасти пациентку и констатировала смерть. Вызвали специалиста из морга. Тот разрешил родителям передать тело в похоронное бюро, потому что нужды во вскрытии нет. Тимеши положили в полиэтиленовый пакет и отвезли в заведение в Детройте.

Там хотели подготовить тело к прощанию. Открыли, чтобы забальзамировать и переодеть. Работник заметил, что у Тимеши открыты глаза. Она дышала.

- Это самый большой ужас - вызвать "скорую", когда стало плохо. А медики тебя через какое-то время пакуют в мешок для покойников, - говорит крестная мать Этторни Джофри Фиджер.

Сейчас Тимеши в больнице. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, что из-за потерянного времени пациентка может не выжить.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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