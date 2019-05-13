У Сергея Доренко разорвалась аорта

9 мая в Москве скончался российский журналист 59-летний Сергей Доренко. У него разорвалась аорта, когда ехал на мотоцикле.

- Сергей ехал в центре города, - рассказывают знакомые журналиста. - Внезапно ему стало плохо. Потерял сознание, упал. Прохожие вызвали "скорую". Скончался в больнице, не приходя в сознание.

Сергей Доренко родился в семье военного пилота в крымской Керчи. Окончил историко-филологический факультет Российского университета дружбы народов в Москве. С 1985 года работал на телевидении. Был главным редактором радиостанций "Русская служба новостей" и "Говорит Москва". В последние годы вел авторскую программу на канале "Ютюб".

Девять лет Доренко входил в коммунистическую партию РФ. Был среди сторонников Оранжевой революции в Украине. После Евромайдана поддерживал политику президента России Владимира Путина в отношении Украины - аннексию Крыма и войну на Донбассе. В 2014-м его включили в базу "Миротворец" за антиукраинскую позицию.

- Луганск - это наша земля, - говорил Доренко в интервью российским СМИ весной 2014 года. - И с какой стати ему становиться натовской территорией? Нет, ребята, этого не будет. Мы были и будем здесь всегда.

Сергей Доренко дважды был женат. Со второй женой, журналисткой 35-летней Юлией Силявиной, жил в браке с 2013 года. У него остались сын и четыре дочери. Самой младшей Вере - 7 лет.