У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью

У самопровозглашенного президента Беларуси 66-летнего Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью. Его скрывает. Об этом пишут в белорусских СМИ.

Ранее было известно о трех сыновьях Лукашенко. Старшим Виктору и Дмитрию - 46 и 41 год. С их матерью Галиной он не разводился, но вместе давно не живут. 55-летняя Ирина Абельская, бывшая терапевт диктатора, родила ему сына Николая 17 лет тому назад. Парня Лукашенко берет на официальные мероприятия.

"За два года до Николая у пары родился еще один мальчик, - пишут в оппозиционных телеграм-каналах. - У него умственная отсталость и аутизм. Ребенок глухонемой. Лукашенко боялся, что диагнозы сына испортят ему имидж и повлияют на карьеру. Матвея записали на девичью фамилию матери и оформили в детдом. Там обеспечили дорогой уход. Когда Абельская забеременела второй раз, Лукашенко свирепствовал".

Младшего сына от любовницы он скрывал, пока не убедился, что ребенок здоров. Старший Матвей сейчас находится в психоневрологическом диспансере в Минске.