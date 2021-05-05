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четверг, 06 мая 2021 06:35

У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью

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У самопровозглашенного президента Беларуси 66-летнего Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью. Его скрывает. Об этом пишут в белорусских СМИ.

Ранее было известно о трех сыновьях Лукашенко. Старшим Виктору и Дмитрию - 46 и 41 год. С их матерью Галиной он не разводился, но вместе давно не живут. 55-летняя Ирина Абельская, бывшая терапевт диктатора, родила ему сына Николая 17 лет тому назад. Парня Лукашенко берет на официальные мероприятия.

"За два года до Николая у пары родился еще один мальчик, - пишут в оппозиционных телеграм-каналах. - У него умственная отсталость и аутизм. Ребенок глухонемой. Лукашенко боялся, что диагнозы сына испортят ему имидж и повлияют на карьеру. Матвея записали на девичью фамилию матери и оформили в детдом. Там обеспечили дорогой уход. Когда Абельская забеременела второй раз, Лукашенко свирепствовал".

Младшего сына от любовницы он скрывал, пока не убедился, что ребенок здоров. Старший Матвей сейчас находится в психоневрологическом диспансере в Минске.

Автор: Оксана СНИГУР
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