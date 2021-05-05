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четверг, 06 мая 2021 00:25

Тела умерших от коронавируса сжигают в парках

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За сутки заболели 360 тысяч человек

В Индии крематории не могут справиться с количеством умерших. Власти столицы Нью-Дели организовали погребальные костры в парках и других общественных местах.

- Приходилось ждать по 20 часов возле тела родственника, - рассказывает Саид Мастаахар из мэрии. - Люди сбивались в толпу, была дополнительная угроза заразиться. Отойти нельзя, потому что потеряют очередь. Покойники лежали чуть ли не на куче. Родственники сами разводили костер. Это неправильно. Поэтому организовали зоны для сжигания на нескольких спортивных площадках, паркингах и зеленых зонах.

Крематории работают круглосуточно. В столице работники жалуются на нехватку дров.

- Вторая волна коронавируса началась 5-6 апреля, - говорит Джитендер Сингх Шанти из центра кремации в Дели. - Сначала было до 10 тел в день. Вчера показатель достиг 122. Сейчас нас ждет еще около 100 кремаций. Городские власти разрешили разжечь 10 очагов в публичных местах. Сейчас обслуживаем 40.

Пациенты по несколько дней ждут госпитализацию. Кислородные баллоны дают на 30-40 мин. Под аптеками очередь занимают ночью.

Директор Института сыворотки Индии, где производят вакцину от covid-19 Адар Пунавалла, объявил о снижении цены на вакцину. Также остановили экспорт.

- Цену снизили до 4 долларов за дозу. Распоряжение вступает в силу немедленно. Это позволит сделать больше прививок, спасти огромное количество жизней, - пишет Пунавалла в соцсети.

В Индии растет ежедневное количество случаев коронавируса. В пятницу зарегистрировали более 400 тыс. больных. Фиксируют до 3,6 тыс. смертей в день. С начала пандемии заболели более 20 млн индийцев. Власти заявляют о 226 тыс. летальных исходов, но в отдаленных районах больных почти не тестируют.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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