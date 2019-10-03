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пятница, 04 октября 2019 00:45

Школьнице подарили автомобиль

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16-летней Грете Тунберг из Швеции американский актер Арнольд Шварценеггер подарил электромобиль "Тесла". Такой стоит от $36 тыс.

Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Обвинила мировых лидеров в недостаточной борьбе против изменения климата.

— Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу по ту сторону океана, — заявляет шведская школьница. - С другой стороны, вы приходите к нам, молодому поколению, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями. Планета на пороге массового вымирания. И все, о чем вы можете говорить — это деньги и сказки о бесконечном экономическое развитии.

После речи Грета Тунберг и еще 15 подростков из нескольких стран подали жалобу в Комитет ООН на власть своих государств. По их мнению, страны не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата. А это приводит к нарушению Конвенции о правах ребенка.

— Грета — очень неоднозначная фигура, — говорит журналист из Вашингтона Уильям Роббинс. — Она говорит правильные вещи. Но многим мешает ее эмоциональность. К тому же родители не скрывают психиатрических диагнозов дочери. Электромобиль поднимет новую волну критики. Пока утилизировать аккумуляторы экологично не умеют. А они быстро выходят из строя.

Грета Тунберг начала акции протеста "Пятницы ради будущего" в августе 2018-го. Школьница призвала к более эффективной защите климата. За несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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