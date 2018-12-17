Серийный убийца сознался в 90 смертях

Американец 78-летний Семюэл Литтл сознался в 90 убийствах. Мужчина отбывает наказание в одной из тюрем Калифорнии за убийство трех женщин. Условия пребывания в этом исправительном заведении не устраивали Литтла, поэтому он пошел на соглашение с Федеральным бюро расследований. Рассказал о 90 жертвах в обмен на перевод в техасскую тюрьму.

Как утверждает Литтл, больше всего убийств он совершил в Лос-Анджелесе — 15 женщин за 1987–1996 годы. Хорошо помнит жертв и детали убийства, однако путается в датах.

Преимущественно жертвами убийцы были темнокожие наркоманки и проститутки. Об их исчезновении могли даже не заявлять в полицию. Благодаря методу убийства, который использовал Литтл — нокаутировал, а затем душил, — на теле жертвы практически не было следов насильственной смерти. В молодости мужчина занимался боксом. Поэтому часто полицейские, находя труп, списывали смерть на передозировку наркотиками, несчастные случаи.

Стражи порядка проверяют информацию, предоставленную Литтлом. 34 случая уже подтвердили. Если его вину докажут по всех 90 эпизодах, он станет самым массовым серийным убийцей за всю американскую историю.

Семюэл Литтл впервые попал за решетку еще в школе.

В 1956-м, когда ему исполнилось 16 лет, задержали за взлом с проникновением на территорию чужой собственности. По окончании школы Семюэл попрошайничал, занимался мелкими кражами, чтобы купить алкоголь и наркотики, кочевал из одного штата в другой. До 1975 года его арестовывали 26 раз на территории 11 штатов США за кражи, попытки изнасилования, мошенничество и нападения на представителей власти. Чаще всего полицейские просто пытались заставить его выехать из города.

В 2012 году Литтла арестовали в Кентукки и выдали Калифорнии по обвинениям, связанным с наркотиками. Тогда же полиция Лос-Анджелеса сравнила ДНК Литтла с материалом, найденным на телах трех убитих с 1987-го по 1989 год женщин. Во всех случаях их избили и задушили.

Суд над Литтлом начался в сентябре 2014-го. Основными доказательствами послужили результаты ДНК-тестирования и свидетельства людей, которые пережили нападение обвиняемого в разные годы.

Литтл в течение следствия и судебного процесса так и не признал вину и настаивал на своей невиновности.

Подсудимого признали виновным и приняли приговор — три пожизненных заключения.

До сих пор самым массовым серийным убийцей считали 69-летнего Гери Риджвея. Приговорен к 48 пожизненным срокам заключения без права условно-досрочного освобождения. Доказано 49 убийств, хоть он сознался в 71.