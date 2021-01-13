Самолет упал в море

Пассажирский самолет авиакомпании "Сривиджая Эйр" разбился 9 января в Яванском море недалеко от индонезийского острова Лаки. На борту "Боинга 737-500" были 62 человека - 12 членов экипажа и 50 пассажиров. 10 из них - дети.

Самолет следовал в административный центр Западного Калимантана Понтианак. Из столицы Индонезии Джакарты отправился в 14:36 ​​по местному времени. Через 4 мин. исчез с радаров и перестал выходить на связь с диспетчерами. Позже выяснили, что начал стремительно терять высоту - в минуту более 3 км.

В море рыбаки наткнулись на обломки и масляное пятно. Глубина в этом месте - более 20 м. Спасатели нашли бортовые самописцы, отправят экспертам.

- Нам никто ничего не говорит, - рассказывает сестра погибшего пассажира Сариман Караджарто. - Самолету - 27 лет. Но летают и старше. Перед вылетом все проверили. Шел дождь, но сильного ливня не было. То есть ничего критического. Брат должен был лететь в командировку в феврале. Но перенес на январь. Хотел попасть на юбилей матери. Ей еще ничего не сказали.

Глава национального комитета транспортной безопасности Индонезии Соерджанто Тьяджоно считает, что лайнер разбился от удара о поверхность воды. Самолет при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. По предварительным данным, пилоты говорили о возможной дезориентации.

- Это косвенное следствие эпидемии и отмененных полетов, - говорит эксперт по безопасности Локкарт Массана. - Пилотам не будет хватать опыта и знаний, что делать в нестандартных ситуациях. Навыки забываются. Надо разобраться, не было ли ошибки диспетчеров. В результате получаем трагедии.