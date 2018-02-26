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вторник, 27 февраля 2018 00:10

Россия признала гибель своих граждан в Сирии

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— Куда их послали и почему? Как свиней на забой отправили! — говорит 33-летняя Елена Матвеева из российского города Асбест. Она — жена наемника из частной военной компании Вагнера. Ее муж 38-летний Станислав погиб 7 февраля во время авиаудара возле города Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Колонна вагнеровцев потерпела поражение во время штурма нефтеперерабатывающего завода. Он находится под контролем коалиции сил, оппозиционных к президенту Сирии 52-летнего Башару аль-Асаду. Погибли почти 300 россиян.

Станислав Матвеев был членом местной казачьей ячейки. С 2015-го по 2016 год воевал за так называемое ополчение ЛНР. Потом поехал в Сирию. Жене Елене подробности не рассказывал.

— Я его отговаривала и по-хорошему, и до развода чуть не дошло. Но вижу, что все напрасно, — вспоминает Елена Матвеева.

О гибели мужа в Дейр-эз-Зоре ей сообщил казачий атаман.

Нефтеперерабатывающий завод под Хашшамом построила американская компания "Коноко" перед началом сирийской войны в 2011 году.

В 2017-м его контролировали террористы "Исламского государства". С осени прошлого года — курдские боевики "Сирийских демократических сил" под руководством американских инструкторов.

— Группа Вагнера, которая шла на штурм, была, возможно, наибольшей за всю сирийскую войну. Танки, бронетехника, тяжелая артиллерия, минометы, системы залпового огня, пара штурмовых рот, мобильные группы, — говорит российский военный аналитик 66-летний Павел Фельгенгауер.

Колонну расстреляли из артиллерии и вертолетов, рассказывают уцелевшие вагнеровцы.

В Кремле долго открещивались от погибших. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призывал не доверять информацию из прессы.

— Фото с места боя — это монтаж пейзажей Марса и кадров неизвестной уничтоженной техники, — заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

20 февраля в диппредставительстве России признали гибель своих граждан. Уточнили, что это были не военные, а "люди, которые приехали в Сирию с разной целью".

Частная военная компания Вагнера формально не подчиняется российскому министерству обороны. Не имеет никакого юридического статуса. Для наемников в РФ предусмотрена уголовная ответственность — заключение до 15 лет.

Руководителем группировки считают 48-летнего Дмитрия Уткина, позывной "Вагнер". Отставной подполковник до 2013-го руководил спецотрядом главного разведуправления в российском Пскове. Частную военную компанию создал на основе "Славянского корпуса" — другой организации наемников. Воевали в Сирии с 2013-го. Весной 2014 года вагнеровцев замечали в Крыму во время аннексии полуострова. В группировку входят, по разным оценкам, от 1,4 до 3,7 тыс. человек. Наемники подписывают договор о неразглашении информации, проходят тест на детекторе лжи и военное обучение. Во время учебы получают около 50–80 тыс. руб. в месяц (23,8–38 тыс. грн. — ГПУ), за участие в военных операциях — 150–240 тыс. руб. (71,2–114 тыс. грн. — ГПУ).

К финансированию организации причастен российский миллиардер, владелец ресторанов 56-летний Евгений Пригожин. Его называют "личным поваром Путина". Говорят, ежегодно вкладывает в вагнеровцев около 17 млрд руб. — 7,8 млрд грн. Также финансирует российских хакеров, которые осуществили атаки во время президентских выборов в позапрошлом году в США. Американские спецслужбы перехватили переговоры Пригожина с сирийскими чиновниками в конце января, в которых он говорит о "быстром и мощном" наступлении в Сирии.

30 процентов нефтяных месторождений отдали россиянам

Война в Сирии перестала быть лишь борьбой за политические интересы. На первое место вышла нефть, считают эксперты Организации по защите прав человека в Сирии.

На территории Дейр-эз-Зора есть крупнейшее нефтегазовое месторождение в стране. "Исламское государство" контрабандой продавало оттуда нефть и бензин правительственным войскам Асада и за границу.

С октября 2017-го провинцию делят между собой правительственные войска при поддержке России и коалиция оппозиционных к Асаду сил. Ни одна наземная операция в регионе не начинается без их согласования.

"Сирийские демократические силы" контролируют также нефтяные месторождения в северной провинции Аль-Хасака. Провластные силы занимают месторождения в наибольшей сирийской провинции Хомс. Армия Ассада больше 30% из них отдала россиянам.

Автор: Дмитрий МАЛЫШКО
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