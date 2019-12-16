Родители пять лет не забирают ребенка из родильного дома

 
Ексклюзивы
1/5
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 1224
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 360
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2250
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 252
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 522
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2925
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11439
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2205
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5220
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
Продукция ЛВЗ &quot;Златогор&quot; получила две медали на международной выставке
Продукция ЛВЗ "Златогор" получила две медали на международной выставке
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 333
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2538
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10980
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2790
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 270
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
вторник, 17 декабря 2019 06:55

Родители пять лет не забирают ребенка из родильного дома

  Комментировать

В России хотят лишить родительских прав Татьяну Максимову и Юрия Зинкина. Те не забирают свою 5-летнюю дочь из частного роддома. Ребенок никогда не был за пределами медицинского учреждения.

Родители считают дочь неизлечимо больной. Поэтому отказываются забирать ее.

- Ребенок живет в палате на третьем этаже, - рассказывает основатель клиники "Мать и дитя" Марк Курцер. - Днем сидит там. Вечером девочку выводят в игровую комнату. Она никогда не видела своих сверстников или живых животных. Ребенок абсолютно здоров. Мы его обследовали. Приглашали коллег из других клиник. Были независимые экспертизы в присутствии родителей. Это нормальная пятилетняя девочка. Но ее нужно забрать отсюда. Иначе она не будет развиваться нормально.

За пребывание ребенка в клинике отец платит 1 млн рублей ежемесячно - почти 380 тыс. грн. За эти деньги его ежедневно осматривают врачи и кормят. Родители отдельно нанимают круглосуточную няню. Клиника судится с родителями. Требует забрать девочку. Те подали встречный иск.

Татьяна Максимова и Юрий Зинкин имеют еще трех старших сыновей - 16-летнего, 11-летнего и 7-летнего. Все не ходят в школу, их учат дома. Ребята никогда не выезжали за пределы Москвы. Редко выходят из квартиры. В 2014-м отца осудили за то, что вывел за границу более $ 1 млрд. Должен был отсидеть семь лет, но вышел раньше. Сейчас занимается элитной недвижимостью.

- Татьяна считает сыновей аллергиками, - рассказывает подруга семьи Людмила. - Убедила их в том, что любой воздух, кроме московского, им повредит. Они все время обследуются. Ежегодно делают МРТ, постоянно сдают какие-то анализы. Они очень верующие. Татьяна часто ездит в Покровский монастырь. Они много делают для него. Очень верит в покровительство святой Матроны.

Дочь родилась раньше срока. Весила чуть больше килограмма. Три месяца ее выхаживали в клинике. Затем с мамой выписали домой. Но меньше чем через неделю привезла ребенка обратно в "Мать и дитя". Объяснила, что у него произошла остановка дыхания. Оставаться с младенцем отказалась. Для ребенка наняли няню. Родственникам объяснили, что девочка неизлечимо больна, не имеет почек и части мозга. Поэтому должна жить в больнице.

- Мать говорит родственникам, что у девочки нет ствола головного мозга, - говорит один из врачей клиники. - Это абсурд. По слухам, ее убедили в монастыре, что девочку нельзя забирать. Что маленькая живет только благодаря их молитвам. Пока мать ее еще навещала, один раз говорила няне, что они уже купили место на кладбище. Это не укладывается в голове. Раньше мать раз в месяц заходила на несколько минут. Но уже два года не видела своего ребенка.

Бабушки и дедушки девочки просят родителей разрешить забрать внучку. Максимова запретила. Заявила, что дочь должна быть все время рядом с реанимацией.

- Мы в безвыходной ситуации, - продолжает Курцер. - Суд не видит проблемы. Выводы психологов во внимание не приняли. Максимова принесла справки, что очень больна. Зинкин говорит, что платит. До сих пор считают ребенка неполноценным. Судятся с нами, потому что мы утверждаем, что ребенок здоров. Считают это разглашением врачебной тайны.

Автор: Оксана СНИГУР
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родители пять лет не забирают ребенка из родильного дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Лысеют и ругаются: назвали неожиданные факты о обезьян

"Многие меня считают ненормальной", - Мила Йовович

Самое читаемое
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 19846
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 18199
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
 Просмотров: 10098
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 7551
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
 Просмотров: 7479
Мир
Кенгуру напал на трех человек
Кенгуру напал на трех человек Просмотров: 72
Супермодель потратила 60 миллионов долларов за пять лет
Супермодель потратила 60 миллионов долларов за пять лет Просмотров: 171
Пропавший ветеран три года лежал мертвый на кухне
Пропавший ветеран три года лежал мертвый на кухне Просмотров: 108
Вор потерял кроссовок в доме
Вор потерял кроссовок в доме Просмотров: 18
Кокаин привезли на подводной лодке
Кокаин привезли на подводной лодке Просмотров: 162
Больше всего комментируют
13
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
4
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
2
"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о деле Шеремета
2
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Голосов: 186
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua