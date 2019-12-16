Родители пять лет не забирают ребенка из родильного дома

В России хотят лишить родительских прав Татьяну Максимову и Юрия Зинкина. Те не забирают свою 5-летнюю дочь из частного роддома. Ребенок никогда не был за пределами медицинского учреждения.

Родители считают дочь неизлечимо больной. Поэтому отказываются забирать ее.

- Ребенок живет в палате на третьем этаже, - рассказывает основатель клиники "Мать и дитя" Марк Курцер. - Днем сидит там. Вечером девочку выводят в игровую комнату. Она никогда не видела своих сверстников или живых животных. Ребенок абсолютно здоров. Мы его обследовали. Приглашали коллег из других клиник. Были независимые экспертизы в присутствии родителей. Это нормальная пятилетняя девочка. Но ее нужно забрать отсюда. Иначе она не будет развиваться нормально.

За пребывание ребенка в клинике отец платит 1 млн рублей ежемесячно - почти 380 тыс. грн. За эти деньги его ежедневно осматривают врачи и кормят. Родители отдельно нанимают круглосуточную няню. Клиника судится с родителями. Требует забрать девочку. Те подали встречный иск.

Татьяна Максимова и Юрий Зинкин имеют еще трех старших сыновей - 16-летнего, 11-летнего и 7-летнего. Все не ходят в школу, их учат дома. Ребята никогда не выезжали за пределы Москвы. Редко выходят из квартиры. В 2014-м отца осудили за то, что вывел за границу более $ 1 млрд. Должен был отсидеть семь лет, но вышел раньше. Сейчас занимается элитной недвижимостью.

- Татьяна считает сыновей аллергиками, - рассказывает подруга семьи Людмила. - Убедила их в том, что любой воздух, кроме московского, им повредит. Они все время обследуются. Ежегодно делают МРТ, постоянно сдают какие-то анализы. Они очень верующие. Татьяна часто ездит в Покровский монастырь. Они много делают для него. Очень верит в покровительство святой Матроны.

Дочь родилась раньше срока. Весила чуть больше килограмма. Три месяца ее выхаживали в клинике. Затем с мамой выписали домой. Но меньше чем через неделю привезла ребенка обратно в "Мать и дитя". Объяснила, что у него произошла остановка дыхания. Оставаться с младенцем отказалась. Для ребенка наняли няню. Родственникам объяснили, что девочка неизлечимо больна, не имеет почек и части мозга. Поэтому должна жить в больнице.

- Мать говорит родственникам, что у девочки нет ствола головного мозга, - говорит один из врачей клиники. - Это абсурд. По слухам, ее убедили в монастыре, что девочку нельзя забирать. Что маленькая живет только благодаря их молитвам. Пока мать ее еще навещала, один раз говорила няне, что они уже купили место на кладбище. Это не укладывается в голове. Раньше мать раз в месяц заходила на несколько минут. Но уже два года не видела своего ребенка.

Бабушки и дедушки девочки просят родителей разрешить забрать внучку. Максимова запретила. Заявила, что дочь должна быть все время рядом с реанимацией.

- Мы в безвыходной ситуации, - продолжает Курцер. - Суд не видит проблемы. Выводы психологов во внимание не приняли. Максимова принесла справки, что очень больна. Зинкин говорит, что платит. До сих пор считают ребенка неполноценным. Судятся с нами, потому что мы утверждаем, что ребенок здоров. Считают это разглашением врачебной тайны.