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четверг, 25 марта 2021 07:36

Пропавшего 17 лет тому назад мужчину нашли в психбольнице

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В Индонезии родственники нашли пропавшего 17 лет тому назад Абрипа Асэпа. Он работал полицейским. Власти признали его погибшим во время цунами 2004 года. Семье выплатили компенсацию. Все это время Абрип лежал в психбольнице в провинции Ачех.

- Брат 26 декабря 2004-го работал, - рассказывает сестра Абрипа Сафира. - На следующий день мы не могли найти ни среди раненых, ни в списках погибших. Заявили об исчезновении. Нам сказали, что он погиб при исполнении обязанностей. Мол, тело в океане найти невозможно. Были даже свидетели. Мы смирились. Провели погребальную церемонию, каждый год устраивали поминальный обед. Сейчас врач говорит, что от увиденного Абрип имел несколько нервных срывов.

Родственники случайно заметили фото Асэпа на сайте больницы. Поехали проверить.

- Мой муж не мог поверить, что это Абрип, - продолжает Сафира. - Сбросил нам фотографии. Мы с матерью его узнали, хоть он и постарел. Есть много вопросов к врачам. Брат называл свое имя, однако с нами не пытались связаться. Говорил, что все его родственники утонули. Но кто-то должен был это проверить. Сейчас его мучают ночные кошмары и галлюцинации. Видел, как погибли десятки людей. Нас почти не помнит. Хотели забрать домой, но Абрипу лучше в больнице.

Психиатр говорит, что мужчина называл себя несколькими именами. В частности, актеров и политиков.

26 декабря 2004 года после землетрясения в Индийском океане 30-метровые волны накрыли побережье Юго-Восточной Азии. Сейсмографы фиксировали толчки силой более 9 баллов. Погибли более 230 тыс. человек.

Автор: Оксана СНИГУР
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Дата
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