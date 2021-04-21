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четверг, 22 апреля 2021 06:45

Президент погиб на следующий день после победы

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Переизбранный президент Чада 68-летний Идрис Деби умер от ран. Получил их на позициях своей армии. Воюют с повстанцами на севере страны.

Деби в понедельник выиграл шестой президентский срок - 79,3% голосов.

На армию наступают боевики из "Фронта перемен и согласия в Чаде", которые прибыли из соседней Ливии. Атаковали пограничный пост и продвинулись на сотни километров вглубь через пустыню. Их целью было устранение от власти Деби. Ожидали, что он произнесет победную речь после объявления результатов выборов. Но президент решил сначала посетить солдат на передовой. Хотел подбодрить после поражений.

Действие конституции страны приостановлено. Военный совет возглавит сын Деби, генерал Махамат Идрис Деби Итно. Эта временная власть будет действовать в течение следующих 18 месяцев. Генерал Деби-младший много лет возглавлял управление службы безопасности государственных учреждений, включая президентскую охрану.

Идрис Деби пришел к власти в 1990 году после государственного переворота и в дальнейшем выигрывал все выборы. Три года тому назад парламент Чада обнулил предыдущие президентские сроки и позволил Деби избраться еще дважды подряд по шесть лет.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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