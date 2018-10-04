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пятница, 05 октября 2018 07:15

"Постоянно обвиняли, что имею слабый и немного "задымленный" голос"

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— Я каждый раз иду на риск, когда в таком возрасте выхожу на сцену, чтобы провести концерт без антракта и глотка воды. Даже сейчас выступаю часто. Иногда за неделю облетаю четыре страны, — говорил французский певец, исполнитель шансона Шарль АЗНАВУР. 1 октября умер на 95-ом году. Его нашли в ванной собственного дома. Смерть повлекла острая сердечно-легочная недостаточность, показало вскрытие.

Настоящая фамилия певца — Азнавурян. Родился в семье армянских эмигрантов 22 мая 1924-го. Мать была швея, отец открыл в Париже кавказский ресторан. Семья организовывала концерты для армян. Шарль дебютировал на одном из них в три года — продекламировал стихотворение на армянском. Петь начал 9-летним. Выступал в парижских кафе.

По окончании Второй мировой познакомился с французской певицей Эдит Пиаф. Написал для нее несколько песен. В 1946-м стал членом ее труппы. Выступал перед концертами Пиаф и был ее водителем.

Через четыре года Шарль начал сольную карьеру. Выступил в 82 странах. Продал больше 180 млн пластинок. Самые известные его песни — "Изабелла", "Вчера еще", "Нет, я ничего не забыл", "Вечная любовь", "Богемия", "Она", "Для мамы". В 1998-м его признали лучшим эстрадным исполнителем XX в. 250 раз пел в дуэтах. Его партнерами были британские певцы Элтон Джон и Стинг, американец Фрэнк Синатра, итальянец Андреа Бочелли и французская певица Патриция Каас. 20 октября должен был дать концерт в Украине в рамках мирового турне.

— С тех пор, как начал сольную карьеру, меня постоянно обвиняли, что имею слабый и немного "задымленный" голос, — говорил певец. — Известные метры не советовали петь. Говорили, что мне недостает образования, а моя внешность никогда не будет привлекать почитателей. Я прооперировал свой большой нос, сделал пересадку волос и начал читать словари.

Писать песни начал в 16 лет. Является автором более 1,4 тыс. произведений. Их исполняли испанец Хулио Иглесиас, американцы Боб Дилан, Лайза Минелли и Рей Чарльз. Снялся в более чем 70 фильмах. Самые известные — "Стреляйте в пианиста", "Жестяной барабан" и "Арарат".

Шарль Азнавур был трижды женат. На первой жене Мишелин Рогаль женился 21-летним. Их брак распался спустя пять лет. Имели двух детей — дочку Седу и сына Шарля.

Со второй женой прожил два года. Разошлись, потому что женщина не хотела рожать. В 1967-м расписался с шведкой Улли Турсель. Родила певцу трех детей — сыновей Мишу, Николя и дочку Катю. Имел также сына Патрика от внебрачных отношений. Тот умер в 1981 году.

— Как-то у меня был короткий роман, — рассказывал Азнавур. — Мы мирно разошлись, а через несколько месяцев женщина написала, что беременна и будет рожать. Я пообещал помогать. Хотел дать сыну свое имя, и его мать отказалась. Она как раз вышла замуж за одного из своих поклонников. На 10 лет исчезла с ребенком. Пытался найти, но напрасно. Она потом сама меня разыскала. Рассказала, что ей трудно воспитывать сына. Я забрал Патрика к себе. Он хорошо учился в школе, интересовался музыкой. На совершеннолетие подарил ему небольшую студию звукозаписи. Через несколько дней после 25-го дня рождения Патрика нашли там мертвым. Рядом с телом стояла бутылка пива и валялись упаковки от таблеток. До сих пор храню письма, которые он мне писал в школе. Перечитываю и плачу.

Шарля Азнавура похоронят в коммуне Монфор-л'Амори возле Парижа. Там расположен небольшой семейный склеп. Здесь покоятся его родители и сын.

Автор: Татьяна САРАХАН, Светлана КОРЖЕНКО
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