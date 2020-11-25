После запуска горячей линии получили тысячу доносов

В середине ноября подали в отставку все гонконгские депутаты, которые выступали против Пекина. Прокитайские власти автономного региона позволили увольнять всех политиков, которых считают угрозой национальной безопасности КНР. После этого оппозиционные депутаты покинули законодательный орган.

Также пекинские чиновники организовали горячую линию, чтобы жители Гонконга анонимно доносили на противников центральной власти. В течение нескольких часов после запуска получили более тысячи сообщений.

Закон о национальной безопасности приняли в июне. Он предусматривает уголовную ответственность за призывы к отсоединению Гонконга от Китая, подрывную деятельность против власти или сговор с иностранцами. Это привело к арестам активистов. Максимальное наказание - пожизненное заключение. Протесты продолжаются.

Права Гонконге закреплены в мини-конституции, которая вступила в силу в 1997 году. Тогда Великобритания передала Китаю суверенитет над регионом. Документ гарантирует сохранность принципа "одна страна, две системы" и предусматривает автономию Гонконга в пределах Китая до 2047-го. То есть там должны действовать демократические принципы, в отличие от авторитарных китайских. Закон о национальной безопасности этому противоречит.