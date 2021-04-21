Посетителям неудачного фестиваля выплатят по семь тысяч долларов

277 посетителям музыкального фестиваля на Багамах выплатят по $ 7 тыс. - почти 200 тыс. грн, компенсации. Так решил нью-йоркский суд по вопросам банкротства. Слушания продолжались четыре года.

Самые дешевые билеты на "Фир фестиваль" 2017 года стоили $ 1 тыс. За $ 12 тыс. обещали эксклюзивную изысканную пищу от элитного шеф-повара и 15 мин. общения со звездами и моделями. За $ 100 тыс. можно было получить пропуск на закрытую вечеринку после выступлений.

- Моя девушка грезила этим фестивалем, - рассказывает дизайнер Ян Тревор. - У нас были отложены деньги на свадьбу. Решили поехать на Багамы. Лин казалось, что после того ее карьера блогера и визажиста стремительно начнет развиваться. На месте оказалось, что пол в доме мокрый, крыша протекает. Наши чемоданы бросали. Разбили дорогую косметику Лин. Вместо изысканного обеда принесли по два бутерброда с засохшим сыром. В соседнем помещении люди купили билеты по 50 тысяч долларов. В их номере даже унитаз не установили. Они ехали ради встречи с Беллой Хадид. Ее не было на острове. Компенсацию получат все одинаковую, независимо от стоимости билетов. Мы платили по 10 тысяч. Еще 2 тысячи обошлась дорога.

Фестиваль закрыли 27 апреля. Из-за сильного дождя и ветра в некоторых домах сорвало крышу. Организаторы не предусмотрели никаких укрытий для участников.

- Мне жаль, что так произошло, - говорил тогда организатор Билли Макфарлэнд. - За шесть недель мы справились с тем, на что у других организаторов идет год. Не ожидали, что начнется сильный ветер с дождем. Таких вещей не предусмотришь.

Осенью 2020-го мужчину приговорили к шести годам за мошенничество. Не смог отчитаться, куда пошли деньги за билеты. Не рассчитался со строителями и другими рабочими.

- Брайан убедил с десяток местных ресторанов работать на мероприятии, - говорит повар Либи Ду. - Рассказывал, что приедет много молодежи с деньгами. И за три дня фестиваля можно будет хорошо заработать. Мы не имели оборудования для приготовления блюд на выезде. А еще надо было создать новое меню. На закупку продуктов и алкоголя владелец потратил 60тысяч. Говорили, что занимается глупостями. В результате Брайан обанкротился. Суды продолжаются.

По решению суда Макфарлэнд должен выплатить ресторанам и гостиницам по $ 2-2,5 млн. Еще $ 27 млн ​​отдать инвесторам. Рассчитаться с долгами должен до 2040-го.