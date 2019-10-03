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пятница, 04 октября 2019 00:26

Полицейский выстрелил протестующему в грудь

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18-летний Цанг Чи Кин стал первым протестующим, против которого в Гонконге применили огнестрельное оружие. Полицейский выстрелил в грудь. Его состояние тяжелое, но стабильное, говорят в больнице. Пуля пробила легкое, но сердца не достала.

В городе снова возобновились массовые протесты. Сотни протестующих собрались на сидячий протест под школой, где учится раненый.

— Полиция говорит, что офицер имел право стрелять, потому что Цанг угрожал его жизни, — говорит протестующий Цен До. — Но на видео видно, что это неправда. У парня была палка, а полицейский одет в шлем и бронежилет. Наиболее жесткие противостояния были во вторник, в день 70-летия Коммунистической партии Китая. В Пекине провели военный парад. Люди вышли здесь, потому что это ненормально. В полицейских бросали бутылки с какой-то кислотой. Более 25 получили химические ожоги. Их коллеги не сдерживались в ответ. В больницах более 60 убитых. Двое в критическом состоянии. Арестованы более 180 человек.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Тогда требовали не принимать закон об экстрадиции осужденных в Китай. Эти требования власть выполнила. Сейчас хотят открытого расследования действий полиции и амнистии всех арестованных протестующих. В Пекине не соглашаются.

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