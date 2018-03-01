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пятница, 02 марта 2018 00:15

Пес 11 лет охранял могилу хозяина

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В аргентинском городе Вилья-Карлос-Пас умер пес 15-летний Капитан породы черная овчарка. 11 лет стерег могилу хозяина.

Аргентинец Мигель Гузман приобрел 4-летнего пса в подарок сыну Дамиану, 13 лет. Собаку назвали Капитаном. В 2006-м Гузман умер. Вскоре пес исчез. Его нашли на могиле хозяина. "Он жалобно лаял и скулил, будто плакал", — рассказывает вдова Мигеля Вероника.

Днем Капитан прогуливался по кладбищу, в 18:00 возвращался на могилу Мигеля. Кладбище — в 35 км от дома Гузманов — в столице провинции Кордове. На похороны пса не брали. Мог найти хозяина по запаху или по энергетике — собаки хорошо ее чувствуют, предполагают кинологи.

— Однажды он прибежал домой, побыл немного и вернулся на могилу до сумерек, — говорит Дамиан.

Работники кладбища подкармливали пса, делали ему прививки. О Капитане заботился местный фонд защиты животных. Четыре года назад у собаки диагностировали болезнь почек. Ее обеспечивали специальным питанием.

В последнее время Капитан почти не видел и едва передвигался. Врачи решили, что из-за возраста операция на почках не будет успешной. Обычно собаки этой породы живут 9–13 лет.

— Мы решили оставить его на кладбище и навещать. Там он жил и нашел покой, — говорит ветеринар Кристиан Стемпельс.

Недавно Капитан умер возле могилы хозяина.

— Пес преподал нам урок. Люди должны больше ценить память о тех, кто нас покинул, — говорит директор кладбища Эктор Бассега.

Община Вилья-Карлос-Пас обратилась к власти с предложением кремировать Капитана. Хотят похоронить пепел в могиле хозяина и установить надгробие, чтобы отметить преданность пса.

Автор: Дмитрий МАЛЫШКО
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