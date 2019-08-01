Отрезанными головами играли в футбол

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 7155
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 558
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2232
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2448
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2808
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 693
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1044
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6507
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5788
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
Продукция ЛВЗ &quot;Златогор&quot; получила две медали на международной выставке
Продукция ЛВЗ "Златогор" получила две медали на международной выставке
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 558
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6507
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1026
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2745
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 234
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
пятница, 02 августа 2019 00:30

Отрезанными головами играли в футбол

  Комментировать

По меньшей мере о 57 жертвах среди узников в тюрьме Альтамира в бразильском штате Пара сообщило местное издание "Глобо". Во время бунта заключенные захватили часть зданий и устроили беспорядок. Продолжался почти 5 часов

Десятки узников задохнулись из-за устроенного в одном из строений тюрьмы пожар. 16 — отсекли головы. Ими заключенные имитировали игру в футбол.

Двоих надзирателей взяли в заложники, но вскоре освободили. Потому что основной целью поджога было нападение на заключенных из банды конкурентов.

Тюремные бунты — достаточно распространенное явление в Бразилии. Страна занимает третье место в рейтинге государств по количеству заключенных. Больше их только в США и Китае. На четвертом месте — Россия.

В бразильских исправительных учреждениях находятся 700 тыс. людей. Немногочисленные охранники не могут остановить беспорядки.

В Бразилии действуют две крупных преступных группы: "Первая столичная команда" из Сан-Паулу и "Красная команда" из Рио-де-Жанейро.

Итало Лима, работник Федеральной лаборатории исследований жестокости, говорит, что противостояние этих группировок в тюрьмах на юге и юго-востоке Бразилии продолжаются более 20 лет.

"Первая столичная команда" начала расширять деятельность на севере и северо-востоке страны, где живет большая часть бразильской молодежи. Там же хотела наладить свою работу и "Красная команда".

Некоторое время они сотрудничали. Вероятно, на почве поставок наркотиков и оружия.

В 2016-м взаимодействовать прекратили. В северо-восточных регионах "Первая столичная команда" распалась на мелкие группировки и потеряла влияние.

По словам Роберто Магно Реис Нетто, исследователя в области общественной безопасности Федерального университета Пары, на их месте появилась банда "Командо класс А". Ее члены и начали массовые беспорядки в местной тюрьме.

— Такие варварские методы используют преимущественно мелкие банды. Когда группировки недостаточно сильные и стабильные, они применяют более грубые методы насилия. Чтобы запугать и показать, кто здесь хозяин, — говорит исследователь.

Мощные группировки не устраивают подобных расправ, потому что не хотят привлекать к себе лишнее внимание.

2011 году неподалеку от Альтамиры началось строительство большой гидроэлектростанции Беллу Монте.

Реис Нетто рассказал, что за считанные годы из малого провинциального городка Альтамира превратилась в 110-тысячный шумный город. Туда стекались не только те, кто искал работу, но и преступники.

Наличие реки позволило транспортировать наркотики в разных направлениях.

В то же время активная борьба правительства с наркотраффиком в последние десятилетия привела к переполненности тюрем.

В тюрьме Альтамира, рассчитанной на 200 людей, во время бунта в понедельник оказалось 309 узников. Впрочем, чиновники отрицают, что она переполнена.

В Бразилии образовался замкнутый круг: государство борется с преступностью, отправляет в тюрьмы все больше людей. Тюрьмы с нагрузкой не справляются. Члены банд получают власть. Вербуют новых людей в группировку. Те, выходя на свободу, становятся еще большими преступниками, чем до заключения.

Из-за плохой подготовки работники тюрем не могут справиться с проблемой. А низкие зарплаты не способствуют привлечению опытных специалистов.

— Даже в относительно богатом штате Сан-Паулу на каждого тюремного надзирателя приходится 300-400 заключенных, — говорит социолог Камила Диас в интервью агентству "Ройтерз".

В январе позапрошлого года более 130 людей погибли во время беспорядков в нескольких тюрьмах. В мае этого года за один день 40 человек убили в четырех тюрьмах города Манаус в штате Амазонас.

После инцидента в Альтамире бразильский президент Жаир Болсонару пообещал построить больше тюрем на территории страны и ввести там более жесткий контроль.

Однако большинство исправительных учреждений находятся под контролем местной власти. Они же жалуются на отсутствие бюджетных средств. Финансирование тюрем не является приоритетом ни для правительства, ни для общества.

Автор: Ольга ЖУКОВСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отрезанными головами играли в футбол». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 69338
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 39305
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 6 Просмотров: 32577
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 21928
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 2 Просмотров: 18721
Мир
В Москве арестовали более тысячи протестующих
В Москве арестовали более тысячи протестующих Просмотров: 414
Впервые за 16 лет казнят пятерых преступников
Впервые за 16 лет казнят пятерых преступников Просмотров: 882
Владимир Кара-Мурза умер в день именин
Владимир Кара-Мурза умер в день именин Просмотров: 450
"Папа уверенно ответил, что Эмануэла "у Всевышнего". Откуда он знает?"
"Папа уверенно ответил, что Эмануэла "у Всевышнего". Откуда он знает?" Просмотров: 54
34 человека угорели на студии мультфильмов
34 человека угорели на студии мультфильмов Просмотров: 9
Больше всего комментируют
6
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
6
Филарет обратился в ОБСЕ
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Государственный русскоязычный телеканал закрепит разделение украинцев – политолог
2
Зеленский представил нового губернатора Черкасской области
Голосов: 135
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua