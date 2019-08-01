Отрезанными головами играли в футбол

По меньшей мере о 57 жертвах среди узников в тюрьме Альтамира в бразильском штате Пара сообщило местное издание "Глобо". Во время бунта заключенные захватили часть зданий и устроили беспорядок. Продолжался почти 5 часов

Десятки узников задохнулись из-за устроенного в одном из строений тюрьмы пожар. 16 — отсекли головы. Ими заключенные имитировали игру в футбол.

Двоих надзирателей взяли в заложники, но вскоре освободили. Потому что основной целью поджога было нападение на заключенных из банды конкурентов.

Тюремные бунты — достаточно распространенное явление в Бразилии. Страна занимает третье место в рейтинге государств по количеству заключенных. Больше их только в США и Китае. На четвертом месте — Россия.

В бразильских исправительных учреждениях находятся 700 тыс. людей. Немногочисленные охранники не могут остановить беспорядки.

В Бразилии действуют две крупных преступных группы: "Первая столичная команда" из Сан-Паулу и "Красная команда" из Рио-де-Жанейро.

Итало Лима, работник Федеральной лаборатории исследований жестокости, говорит, что противостояние этих группировок в тюрьмах на юге и юго-востоке Бразилии продолжаются более 20 лет.

"Первая столичная команда" начала расширять деятельность на севере и северо-востоке страны, где живет большая часть бразильской молодежи. Там же хотела наладить свою работу и "Красная команда".

Некоторое время они сотрудничали. Вероятно, на почве поставок наркотиков и оружия.

В 2016-м взаимодействовать прекратили. В северо-восточных регионах "Первая столичная команда" распалась на мелкие группировки и потеряла влияние.

По словам Роберто Магно Реис Нетто, исследователя в области общественной безопасности Федерального университета Пары, на их месте появилась банда "Командо класс А". Ее члены и начали массовые беспорядки в местной тюрьме.

— Такие варварские методы используют преимущественно мелкие банды. Когда группировки недостаточно сильные и стабильные, они применяют более грубые методы насилия. Чтобы запугать и показать, кто здесь хозяин, — говорит исследователь.

Мощные группировки не устраивают подобных расправ, потому что не хотят привлекать к себе лишнее внимание.

2011 году неподалеку от Альтамиры началось строительство большой гидроэлектростанции Беллу Монте.

Реис Нетто рассказал, что за считанные годы из малого провинциального городка Альтамира превратилась в 110-тысячный шумный город. Туда стекались не только те, кто искал работу, но и преступники.

Наличие реки позволило транспортировать наркотики в разных направлениях.

В то же время активная борьба правительства с наркотраффиком в последние десятилетия привела к переполненности тюрем.

В тюрьме Альтамира, рассчитанной на 200 людей, во время бунта в понедельник оказалось 309 узников. Впрочем, чиновники отрицают, что она переполнена.

В Бразилии образовался замкнутый круг: государство борется с преступностью, отправляет в тюрьмы все больше людей. Тюрьмы с нагрузкой не справляются. Члены банд получают власть. Вербуют новых людей в группировку. Те, выходя на свободу, становятся еще большими преступниками, чем до заключения.

Из-за плохой подготовки работники тюрем не могут справиться с проблемой. А низкие зарплаты не способствуют привлечению опытных специалистов.

— Даже в относительно богатом штате Сан-Паулу на каждого тюремного надзирателя приходится 300-400 заключенных, — говорит социолог Камила Диас в интервью агентству "Ройтерз".

В январе позапрошлого года более 130 людей погибли во время беспорядков в нескольких тюрьмах. В мае этого года за один день 40 человек убили в четырех тюрьмах города Манаус в штате Амазонас.

После инцидента в Альтамире бразильский президент Жаир Болсонару пообещал построить больше тюрем на территории страны и ввести там более жесткий контроль.

Однако большинство исправительных учреждений находятся под контролем местной власти. Они же жалуются на отсутствие бюджетных средств. Финансирование тюрем не является приоритетом ни для правительства, ни для общества.