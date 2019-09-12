Охотникам рекомендуют не брать на охоту собак

В Норвегии от неизвестной болезни за несколько дней погибли 25 собак.

Почти у 40 животных были рвота и диарея, некоторые из них впоследствии скончались. Первые случаи зафиксировали в столице Осло, впоследствии появились сообщения о по меньшей мере 13 в других городах. Болезнь ширится и на соседнюю Швецию.

В ветеринарном институте во время вскрытий обнаружили два вида подозрительных бактерий. Но пока неизвестно, именно ли они стали причиной смертей. У трех собак признаки "кровавой кишки". Но причиной болезни были не сальмонелла и не яд для крыс, говорят ветеринары.

- Эта болезнь очень серьезная для собак. Но мы не знаем, заразна ли она, — говорит представитель органа по безопасности пищевых продуктов.

Владельцам советуют держать животных под надзором, не спускать с поводка на прогулках, чтобы они избегали контакта с другими собаками.

Под угрозой нынешний охотничий сезон. Во вторник он начался с охоты на пернатую дичь. Охотникам не рекомендуют брать собак, чтобы не подхватили заболевание.