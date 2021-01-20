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четверг, 21 января 2021 00:31

Навального судили в отделе полиции

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В воскресенье российского оппозиционера 44-летнего Алексея Навального задержали на паспортном контроле в московском аэропорту "Шереметьево".

Суд провели в отделе полиции 18 января. Адвокату Ольге Михайловой сообщили о заседании за несколько минут до начала. Она со вторым защитником пыталась попасть к Навальному всю ночь накануне. Им говорили, что он спит. После суда политика отправили в следственный изолятор до 15 февраля.

Шесть лет тому назад Алексея и Олега Навальных приговорили к трем с половиной годам по обвинению в мошенничестве. Алексей получил условный срок, его брат — реальный. Следствие утверждало, что Навальные убедили косметическую компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт. Фирма от любых претензий отказывалась и обвинений не выдвигала. Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым. Навальным выплатили компенсацию, но наказание не отменили. Сейчас Алексея задержали по старому обвинению. Мол, не выполнял обязательства как условно осужденный. Прокурор требует заменить условные 3,5 года на реальный срок.

Госдепартамент США осудил задержание. К требованиям немедленно выпустить оппозиционера присоединились Австрия, Италия, Чехия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Призывают Евросоюз ввести санкции против властей России.

Навальный возвращался в РФ после пяти месяцев лечения в Германии. Его пыталась убить российская ФСБ в конце августа нервно-паралитическим веществом "Новичок". В своем отравлении обвинил российские власти, а заказчиком считает Владимира Путина. В Кремле это отрицают.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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