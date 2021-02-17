Наркобарон проиграл за день 66 миллионов долларов

В Нидерландах арестовали 58-летнего Це Чи Лопа. Руководил наибольшим наркокартелем Азии - "Сэм Гор". Лопа задержали по запросу австралийской полиции. С 2019-го был в розыске Интерпола.

Картель Лопа зарабатывает до $ 17 млрд в год, по данным управления ООН по наркотикам. Основной товар - метамфетамин. Его производство возросло в четыре раза за последние пять лет. Также поставляет экстази и героин.

Це Чи Лоп родился в китайской провинции Гуандун. Подростком пришел в местную банду. Позже перебрался в большую преступную группу в Гонконг. В 1988 году эмигрировал в Канаду. Получил гражданство. Там был среди контрабандистов, которые доставляли героин в Северную Америку.

В 1998 году в Нью-Йорке его обвинили в торговле наркотиками. Грозило пожизненное заключение. Защита настаивала, что Лоп раскаивается. Его престарелые родители нуждались в уходе, а 12-летний сын имел серьезное заболевание легких. Ло получил девять лет, а освободился раньше - в 2006-м. Вернулся в Азию. Переправлял наркотики в Австралию, Японию и страны Юго-Восточной Азии.

Ло ввел практику гарантированных поставок. Если товар перехватывали стражи порядка, бесплатно отправлял покупателю новый или возвращал деньги. Это помогло австралийской полиции выследить его. Наблюдали за бандой, у которой регулярно изымали наркотики. Через год Лоп вызвал ее главарей в Гонконг, потому что слишком часто досылал бесплатные партии. За ними удалось проследить.

Стражи порядка выяснили, что Лопа охраняют восемь мастеров тайского бокса. Часто устраивает роскошные вечеринки на виллах, а также делает большие ставки на скачках. Как-то за день в казино в Макао проиграл $ 66 млн.

Ло наладил дешевое производство наркотиков в Мьянме и объединил враждующие банды. Сначала считали, что он только поставляет их в Австралию. В 2016-ом задержали наркокурьера. В его телефоне нашли архив фото и данных. Поняли, что Лоп контролирует почти все поставки.

Он перенес производство наркотиков в леса. Платил повстанцам, контролирующим эти территории. Компоненты переправляли с китайских химических заводов недалеко от границы. Себестоимость 1 кг метамфетамина для синдиката составляла $ 1800. Его цена в Таиланде - $ 70 тыс., в Австралии - $ 300 тыс., в Японии - $ 588 тыс.