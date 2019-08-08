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пятница, 09 августа 2019 00:25

Наркобарон планировал оставить в камере дочку вместо себя

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Лидера одного из бразильских преступных группировок Клаувино да Силву, 42 года, нашли мертвым в камере тюрьмы Рио-де-Жанейро. За три дня до того он пытался убежать из тюрьмы под видом своей 19-летней дочки.

Надел силиконовую маску, парик, джинсы в обтяжку и розовую футболку с мультяшным героем. Девушку планировал оставить в камере вместо себя. Однако занервничал на выходе, и охрана схватила его.

Да Силва был частью руководства "Красной команды" — одной из самых влиятельных преступных групп в Бразилии. Контролировала обращение наркотиков в значительной части Рио-де-Жанейро. После неудачной попытки побега да Силву перевели в тюрьму строгого режима и применили дисциплинарные санкции. Представители тюрьмы сообщили, что вожак банды наркоторговцев, приговоренный к 73 годам 10 месяцам лишения свободы, совершил самоубийство. Детали гибели да Силвы не уточнили.

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