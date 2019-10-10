На круизном судне не работала канализация

2 тыс. человек требуют возместить стоимость тура на круизном судне "Норвегиан спирит". Вместо тура в Исландию корабль обплыл Великобританию. Билет стоил до 5,3 тыс. фунтов. Это более 160 тыс. грн.

Пассажирам обещали тур к фьордам, узким заливам на побережье Исландии. Также должны были останавливаться и проводить экскурсии во Франции, Нидерландах и Норвегии.

- Муж хотел купить средиземноморский тур, - рассказывает пенсионерка, бывший педиатр 67-летняя Аманда Уинстон из Нью-Йорка. - У нас 45-летие брака в этом году. Но по Средиземному морю мы плавали раз десять. Решили попробовать что-то новое. Должно было быть интересно.

Круиз длился две недели. Сначала корабль не смог заплыть ни во французский Гавр, ни в столицу Нидерландов Амстердам. Капитан объяснил, что мешают сильные ветры.

- Тогда корабль поплыл в Норвегию, но пришвартовался в городе, закрытом для туристов, - продолжает Аманда. - Фьорды было видно только в бинокль. Капитан сказал, что имею плохое зрение. Мол, люди с хорошим могут рассмотреть и так. Покидать судно было запрещено.

Остановку в столице Исландии Рейкьявике заменили Гриноком, городом в британской Шотландии. Но туда корабль не пустили, поскольку не могут принимать такие длинные судна. "Норвегиан спирит" перенаправили в Белфаст, столицу британской северной Ирландии.

- Мы плавали три дня без остановки, - говорит оператор из Бостона 42-летний Оувен Дирст. - Еда в ресторане была однообразная и несвежая. Хлеб черствый, все овощи вялые. Во многих каютах перестала работать канализация. Команда говорила, что резервуары переполнены. Когда начался этот ад, нам отключили интернет. Не хотели, чтобы мы снимали и транслировали все в сеть. Тем, кто протестовал сильнее других, потом не отдавали паспорта. Тур должен был продлиться еще три дня. Но большинство пассажиров сошли в Белфасте. Вернутся в Лондон сами. Не думаю, что это нормальный сервис за такую цену.

Американский туроператор "Норвегиан круиз лайн" отказывается возмещать пассажирам полную стоимость туров. Предлагает вернуть четверть цены.

- Я не вижу такой большой проблемы, - комментирует ситуацию представитель компании Уильям Фирроу. - На погодные условия, к сожалению, повлиять не можем. Фьорды люди видели. Претензии к еде не обоснованные. О полном возмещении тура даже речи быть не может.

"Норвегиан спирит" предлагает 17 вариантов меню, среди них японская кухня и все виды стейков. На судне есть 12 баров, казино, спа, аквапарк для детей, театр, кинотеатр, спортзал, зона отдыха. За доплату можно поселиться в каюте с видом на океан и балконом.