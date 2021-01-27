На акциях протеста задержали рекордное количество россиян

В крупных городах России в субботу, 23 января, прошли акции протестов. Люди требовали освободить оппозиционера Алексея Навального. Силовики задержали 3,5 тыс. человек. По данным правозащитников, это абсолютный рекорд в России за последние 10 лет. Задержания продолжались весь день. На следующие выходные штаб Навального призывает россиян выходить снова.

Наибольшие митинги прошли в Москве и Петербурге, где в каждом городе вышли почти 40 тыс. человек. Среди задержанных - супруга Алексея Навального Юлия. Силовики били участников. Омоновцев в ответ забрасывали снежками.

первыми на протесты вышли жители Дальнего Востока. В Хабаровске, где полгода продолжаются акции в поддержку экс-губернатор Сергея Фургала, собрались более 1,5 тыс. человек. Силовикам дали команду "Хватать всех подряд". Это попало в эфир работников местного штаба Навального. После команды начались массовые задержания.

- Нам блокировали каналы в социальных сетях, - рассказывает участник протестов Ярослав Гришин из Томска. - Приходилось иметь до 10 запасных. Хотели помешать координации. Спецслужбы это умеют. Блогерам предлагали деньги за ролики о том, что выходить на улицы не стоит. Но молодых много. Не боялись лезть в стычки с силовиками, отбивали своих.

Во Владивостоке в митинге приняли участие 3 тыс. человек. Скандировали: "Путина в отставку", "Раз. Два. Три, Путин уходи", "Верни дворец народу". В Якутске акции состоялись несмотря на мороз 48 градусов. Тысячи людей вышли в Иркутске, Улан-Удэ, Чите. Танцевали на центральных площадях под лозунги "Свободу!" В 30-градусный мороз в Екатеринбурге собрались около 10 тыс. человек. Участники организовали шествие вокруг городского пруда, туда же направлялись бойцы ОМОНа. Произошли столкновения.

На прошлой неделе вышел фильм-расследование Навального о роскошном дворце Владимира Путина на берегу Черного моря в Геленджике. Резиденцию площадью 68 га построили в 2010-ом. Ее стоимость - около $ 1 млрд. На территории есть подземная хоккейная площадка, церковь, дискотека в бассейне, прорубленный тоннель, чтобы спуститься к морю. За четыре дня ленту посмотрели около 80 млн раз.

17 января Навального задержали во время прохождения пограничного контроля в московском аэропорту "Шереметьево". Он вернулся в Россию после пяти месяцев лечения в немецком Берлине. Летом ФСБ отравило его "Новичком".

Федеральная служба исполнения наказаний объяснила, что арестовали политика, потому что он был в розыске за многократные нарушения испытательного срока, когда лежал в коме или лечился за границей. Его осудили на 30 суток - будет сидеть минимум до 15 февраля. Суд состоялся в здании отделения полиции в подмосковных Химках, а самого оппозиционера посадили в московское СИЗО "Матросская тишина".