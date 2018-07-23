Мужчина прошел 32 километра к работе и получил за это авто

Студент из американского Нового Орлеана Уолтер Карр, 20 лет, прошел 32 км за ночь, чтобы успеть на работу на 8:00. Директор компании подарил ему за это автомобиль.

Уолтер устроился грузчиком. На первый рабочий день ехал в город Пельхам. Машина сломалась в 32 км до него около полуночи. После нескольких неудачных попыток остановить попутку Карр решил идти пешком.

Полицейские заметили мужчину около пяти утра в пятницу 13 июля. Остановили, чтобы проверить документы. Услышав рассказ Уолтера, подвезли его и угостили завтраком.

Карр должен был вместе с восьмью грузчиками помочь семье с переездом. Клиентка Дженни Леми встретила его у дома.

"Не могу передать вам, как я была тронута Уолтером. Он скромный, добрый и веселый, и у него - большие мечты! Он работящий и настойчивый. Преодолел такое длинное расстояние, шел целую ночь, но был бодрым и готовым приступить к работе", - написала она в социальной сети "Фейсбук".

Уолтер рассказал женщине, как с матерью потерял дом в Бирмингеме во время урагана Катрина в 2005-ом. Семья переехала за 503 км в Новый Орлеан. Он учится на морского пехотинца. В свободное время подрабатывает грузчиком.

Сообщение Дженни увидел генеральный директор компании, на которую работает Карр. 16 июля он вручил работнику ключи от новой машины "Форд Эскейп".

- Иногда в жизни приходится принимать важные решения. Решение Уолтера было именно таким.

- Надеюсь, моя история вдохновит других идти вперед к цели. Хотел показать, что я предан своей цели. Решил - доберусь до работы несмотря ни на что. Теперь говорю людям: если вы думаете, что 32 километра - много, попробуйте пройти в моих ботинках. Они ужасно натирают ноги, - говорит Карр.