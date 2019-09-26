Мошенник выманил 55 миллионов долларов

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4 Просмотров: 1962
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1746
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 702
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6372
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9297
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2340
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3204
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3636
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
Продукция ЛВЗ &quot;Златогор&quot; получила две медали на международной выставке
Продукция ЛВЗ "Златогор" получила две медали на международной выставке
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 180
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 279
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5823
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5454
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 171
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
пятница, 27 сентября 2019 05:40

Мошенник выманил 55 миллионов долларов

  Комментировать
 

Во Франции нашли специалиста по искусствам 60-летнего Мишеля Коэна. Он скрывается от правосудия 18 лет. Его обвиняют в том, что обманул партнеров с выставки картин на $55 млн. — 1,3 млрд. грн. Также выманивала деньги у нескольких галерей, аукционов и частных коллекционеров.

— Коэн умел зарекомендовать себя, — рассказывает Джейн Кастелли, владелица галереи в Нью-Йорке, США. — Ненароком вспоминал, как удачно продал совершенно бесперспективную вещь. Дорогие часы, обувь, духи. Он француз. Прекрасно ориентировался в искусстве. Взял несколько картин. Планировала продать их по 7-8 тысяч долларов. Сказал, что возьмем вдвое дороже. Картин больше не видела.

Мишеля Коэна арестовали в 2003-м в Бразилии. Позже он сбежал из тюрьмы. Его объявило в розыск американское ФБР. Сейчас согласился сняться в документальном фильме при условии, что журналисты не разгласят, где он.

Коэн отрицает, что обманывал партнеров.

— Самая громкая история — с картиной Пикассо, — говорит журналист Рон Энстоу. — Владелец галереи Пол Грей передал Коэну полотно для выставки. Коэн предложил продать его за 2 миллиона. А выручил 4,5 миллиона. С Греем не рассчитался. Схема такая: сбывал не принадлежавшие ему картины. Стал самым успешным мошенником в мире торговли произведениями искусства.

Картину Моне Коэн продал одновременно трем разным покупателям всего за $12,5 млн.

— Не считаю себя мошенником, — говорит Мишель. — Мне эти картины передавали с документами. Конечно, я мог их продавать. Иначе для чего бы их оформляли? Кража — это когда ты тайно что-то вынес. Деньги я фактически занимал. Обещал себе, что отдам их. Мне жаль, что не могу вернуть эти долги. Я заключил несколько неудачных сделок. На меня давили кредиты за дом, автомобили, горы счетов. В 2000-м я был должен 15 миллионов. Я понимал, что поступаю неправильно, но надеялся, что одна-две удачные сделки помогут мне вылезти. В то время я переселился в дорогой отель в Нью-Йорке, покупал часы. Заказал детям пианино почти за 30 тысяч. Когда ты должен миллионы, какие-то десятки тысяч неважны.

В полицию заявили представители аукциона "Сотбис". Коэн задолжал им более $10 млн.

- Мне грозило не менее 15 лет за решеткой, - продолжает. - Но я никого не убил. В Бразилии я выдержал несколько месяцев в камере в подвале. Тогда сказал, что мне надо в больницу. По дороге сбежал. Мне удалось вернуться во Францию. Но я бедняк. Все счета арестовали. О содеянном не жалею. Я брал эти деньги у людей, которым хватает на еду.

Автор: Оксана СНИГУР
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мошенник выманил 55 миллионов долларов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 13824
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар Просмотров: 13266
Назвали курс доллара на конец года
Назвали курс доллара на конец года Просмотров: 12222
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
12
 Просмотров: 10982
ВСУ получили уникальные самоходные минометы
ВСУ получили уникальные самоходные минометы Просмотров: 9855
Мир
Мужчину оштрафовали за подметание улиц
Мужчину оштрафовали за подметание улиц Просмотров: 441
Десять заповедей заменили цитатами лидера государства
Десять заповедей заменили цитатами лидера государства Просмотров: 162
165 тысяч туристов не могут вернуться домой
165 тысяч туристов не могут вернуться домой Просмотров: 387
Эксперты едут расследовать смерть панды
Эксперты едут расследовать смерть панды Просмотров: 63
Две тысячи преступников случайно отпустили
Две тысячи преступников случайно отпустили Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
5
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
4
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
Голосов: 529
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua