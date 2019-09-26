Мошенник выманил 55 миллионов долларов

Во Франции нашли специалиста по искусствам 60-летнего Мишеля Коэна. Он скрывается от правосудия 18 лет. Его обвиняют в том, что обманул партнеров с выставки картин на $55 млн. — 1,3 млрд. грн. Также выманивала деньги у нескольких галерей, аукционов и частных коллекционеров.

— Коэн умел зарекомендовать себя, — рассказывает Джейн Кастелли, владелица галереи в Нью-Йорке, США. — Ненароком вспоминал, как удачно продал совершенно бесперспективную вещь. Дорогие часы, обувь, духи. Он француз. Прекрасно ориентировался в искусстве. Взял несколько картин. Планировала продать их по 7-8 тысяч долларов. Сказал, что возьмем вдвое дороже. Картин больше не видела.

Мишеля Коэна арестовали в 2003-м в Бразилии. Позже он сбежал из тюрьмы. Его объявило в розыск американское ФБР. Сейчас согласился сняться в документальном фильме при условии, что журналисты не разгласят, где он.

Коэн отрицает, что обманывал партнеров.

— Самая громкая история — с картиной Пикассо, — говорит журналист Рон Энстоу. — Владелец галереи Пол Грей передал Коэну полотно для выставки. Коэн предложил продать его за 2 миллиона. А выручил 4,5 миллиона. С Греем не рассчитался. Схема такая: сбывал не принадлежавшие ему картины. Стал самым успешным мошенником в мире торговли произведениями искусства.

Картину Моне Коэн продал одновременно трем разным покупателям всего за $12,5 млн.

— Не считаю себя мошенником, — говорит Мишель. — Мне эти картины передавали с документами. Конечно, я мог их продавать. Иначе для чего бы их оформляли? Кража — это когда ты тайно что-то вынес. Деньги я фактически занимал. Обещал себе, что отдам их. Мне жаль, что не могу вернуть эти долги. Я заключил несколько неудачных сделок. На меня давили кредиты за дом, автомобили, горы счетов. В 2000-м я был должен 15 миллионов. Я понимал, что поступаю неправильно, но надеялся, что одна-две удачные сделки помогут мне вылезти. В то время я переселился в дорогой отель в Нью-Йорке, покупал часы. Заказал детям пианино почти за 30 тысяч. Когда ты должен миллионы, какие-то десятки тысяч неважны.

В полицию заявили представители аукциона "Сотбис". Коэн задолжал им более $10 млн.

- Мне грозило не менее 15 лет за решеткой, - продолжает. - Но я никого не убил. В Бразилии я выдержал несколько месяцев в камере в подвале. Тогда сказал, что мне надо в больницу. По дороге сбежал. Мне удалось вернуться во Францию. Но я бедняк. Все счета арестовали. О содеянном не жалею. Я брал эти деньги у людей, которым хватает на еду.