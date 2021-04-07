Монахи хотят продать три тонны сыров через интернет

Французский монастырь в регионе Бургундия запустил онлайн-продажи, чтобы избавиться от сыра из своих подвалов. Пандемия коронавируса отпугнула покупателей.

Аббатство Сито обычно продает сырое молоко и полумягкие сыры только ресторанам или посетителям своего магазина. Но падение спроса из-за пандемии привело к тому, что 19 монахов аббатства остались почти с 3 т сыров.

- Наши продажи упали на 50 процентов, потому что рестораны закрыты. Нам нужно очистить запасы, - говорит Жан-Клод, ответственный за маркетинг в монастыре. - Мы были категорически против продаж в интернете. Не хотели потерять особый дух. Считали, что это противоречит нашей идее. Люди должны прийти, понюхать, попробовать, а потом уже отдавать деньги. Даже не со всеми ресторанами работали. Но времена изменились. Должны перестроиться. Интересно, что первыми до продаж в интернете додумались старые монахи. Заказывали так цветы для сада.

Монастырь основали в 1098. С тех пор держат скот. Хотели продать несколько десятков коров, но передумали.

- Покупатели собирались забрать их на мясо. На такое согласиться не можем. С Божьей помощью надеемся, что сыр продастся и люди будут заказывать еще.

Сыр монахов выиграл серебряную медаль на прошлогоднем международном конкурсе еды и напитков в Лионе. Монахи объединились с интернет-стартапом "Дивайн бокс" - "Божественная коробка", который продает продукты, сделанные аббатствами во Франции и других европейских странах. Так можно купить оливковое масло, вино, сыр, мыло, вяленое мясо, наливки. Уже заказали 700 кг сыров, по информации сайта.