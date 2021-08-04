Миллиардера приговорили к 18 годам за критику властей

Китайского миллиардера 67-летнего Сунь Даву приговорили к 18 годам тюрьмы. Его признали виновным в разжигании конфликтов и провоцировании беспорядков. Раньше высказывался относительно прав человека и критиковал власти.

Даву руководит одной из крупнейших частных агрофирм в провинции Хэбэй. Компания работает во многих областях - от переработки мяса и производства кормов для домашних животных до строительства школ и больниц.

Миллиардера задержали в прошлом году из-за конфликта с государственной фермой. Арестовали его родственников и бизнес-партнеров. Десятки работников пострадали в столкновениях с полицией. Даву обвинили в незаконном захвате угодий, организации толпы для нападения на государственные учреждения и препятствовании служащим. Оштрафовали на $480 тыс.

Суня считают близким к китайским диссидентам. Он критиковал политику Пекина в отношении сельских районов. Открыто обвинил власти в сокрытии вспышки африканской чумы свиней, которая задела его ферму в 2019-м.

Даву уже осуждали в 2003 году за незаконный сбор средств, но тогда дело прекратили благодаря поддержке активистов.

На досудебном слушании миллиардер отверг большинство обвинений. Назвал себя выдающимся членом Коммунистической партии. В то же время признал, что допустил ошибки, например, когда публиковал сообщения в соцсетях.

- То, как меня судят, заставляет моих близких страдать, а тех, кто нас ненавидит - радоваться. Хочу взять на себя вину, несмотря на суровость обвинений, в обмен на освобождение других, - говорит Сунь Даву.

Продолжаются расследования в отношении руководителей нескольких крупных технологических компаний, в частности "Алибаба". Они также критиковали решения властей Китая.